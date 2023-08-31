男籃世界盃／唐西奇手感冷仍贏球 16強全出爐

唐西奇（持球者）率斯洛維尼亞挺進16強。（歐新社）

男籃世界盃16強全數出爐，由NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）率領的斯洛維尼亞，最後一場預賽以92：77擊敗維德角，3連勝拿下分組龍頭，與波多黎各、希臘攜手搭上晉級末班車。

16強隊伍分別為多明尼加、義大利 、塞爾維亞、波多黎各、美國、希臘、立陶宛、蒙特內哥羅、德國 、澳洲 、斯洛維尼亞、喬治亞、西班牙、 巴西、 加拿大、拉脫維亞，將帶著預賽成績前進複賽。

賽前拿下2連勝的斯洛維尼亞，儘管陣中主力唐西奇在對戰維德角一役，開賽手感冰冷，前2節9投1中，但斯洛維尼亞憑藉著對手失誤，屢屢發動攻勢，上半場結束以45：38領先。

維德角下半場展開反攻， 塔瓦瑞斯（Edy Tavares）上籃，率隊開啟一波7：0攻勢扳平，唐西奇隨後投進三分球，幫助斯洛維尼亞及時回神，前3節結束斯洛維尼亞將比分拉開至69：55。

斯洛維尼亞末節守住領先優勢，以15分差距迎接勝利，預賽3戰全勝，奪得分組龍頭。

唐西奇此役出賽近31分鐘，儘管命中率不到3成，但個人攻下19分、7籃板、9助攻、4抄截，依舊是全隊最多。

另一場，美國隊面對約旦隊先聲奪人，首節就取得31：12領先，其中愛德華（Anthony Edwards）包辦13分，一人得分就超過約旦全隊，第三節還有大車輪灌籃美技的他最終轟下22分，助美國以110：62打下3連勝，以C組龍頭身份進入16強。

美國12人上陣都有分數進帳，4人得分兩位數，愛德華22分、8籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）12分，波提斯（Bobby Portis）13分，布朗森（Jalen Brunson）10分。