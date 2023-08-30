男籃世界盃／16強出爐 澳洲奪巴黎奧運門票 西蒙斯喊：為國出征

世界盃16強出爐，澳洲成為繼地主法國後，第二支取得巴黎奧運男籃參賽門票的國家。 （歐新社）

攸關巴黎奧運 參賽資格的世界盃 男籃賽在昨天賽程落幕後16強名單出爐，其中澳洲 也成為唯一一支挺進到16強賽的大洋洲球隊，成為繼地主法國後，第二支取得巴黎奧運男籃參賽門票的隊伍，而上一屆成功站上頒獎台奪銅的澳洲男籃，明年也將挑戰連續兩屆奪牌紀錄。

軍容壯盛的澳洲男籃，今年以陣中擁有9名NBA現役球員僅次於美國，而他們也在分組賽打出亮眼表現，分別在對戰芬蘭與日本的比賽中都以20分以上的差距擊敗對手，而唯一一場輸掉的比賽則是以3分差距不敵德國，但仍無損澳洲取得16強賽門票。

而根據巴黎奧運參賽規定，今年世界盃各洲排名最佳的前1或前2名球隊將取得參賽門票，在昨天紐西蘭不敵希臘無緣16強賽後，澳洲也成為這次大洋洲唯一晉級到16強賽的球隊，確定取得明年巴黎奧運參賽資格，成為繼地主法國後第二支參加巴黎奧運男籃賽事的隊伍。

澳洲男籃在上屆東京奧運拿下銅牌寫下隊史最佳成績，且在今年陣容變得更加完整的情況下，要在明年巴黎奧運衝擊頒獎台的機率也相當大，且效力籃網的全明星後衛西蒙斯（Bwn Simons）也表態，希望能在明年披上國家隊戰袍為澳洲出征奧運會，「奧運會，我百分之百想參加，對我來說當我準備好時就會上場，但我的身體現在還沒做好準備，明年，我的目標就是成為奧運代表隊的一員。」

包括澳洲在內，這次世界盃也將發出7張奧運門票，目前除了美洲的墨西哥、委內瑞拉、歐洲的芬蘭、大洋洲的紐西蘭已確定無法透過世界盃取得門票外，其他各隊還將爭奪非洲1張、美洲2張、亞洲1張與歐洲2張的參賽門票，至於剩下4席則將透過澳洲跨洲資格賽來確定最終代表權。