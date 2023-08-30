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男籃世界盃／16強出爐 唐西奇率斯洛維尼亞晉級

中央社／台北30日電
唐西奇（左）率領的斯洛維尼亞，晉級16強。(歐新社)
唐西奇（左）率領的斯洛維尼亞，晉級16強。(歐新社)

世界盃男籃16強今天全數出爐，由美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）率領的斯洛維尼亞，最後一場預賽以92：77擊敗維德角，以3連勝拿下分組龍頭，與波多黎各、希臘攜手搭上晉級末班車。

世界盃男籃預賽在日本、菲律賓、印尼3地舉辦，喬治亞稍早成為F組第1支晉級隊伍後，同組斯洛維尼亞、維德角爭奪最後1張16強門票。

賽前拿下2連勝的斯洛維尼亞，儘管陣中主力唐西奇在對戰維德角一役，開賽手感冰冷，前2節9投1中，但斯洛維尼亞憑藉著對手失誤，屢屢發動攻勢，上半場結束以45比38領先。

維德角下半場展開反攻， 塔瓦瑞斯（Edy Tavares）上籃，率隊開啟一波7比0攻勢扳平，唐西奇隨後投進三分球，幫助斯洛維尼亞及時回神，前3節結束斯洛維尼亞將比分拉開至69：55。

斯洛維尼亞末節守住領先優勢，以15分差距迎接勝利，預賽3戰全勝，奪得分組龍頭。

唐西奇此役出賽近31分鐘，儘管命中率不到3成，但個人攻下19分、7籃板、9助攻、4抄截，依舊是全隊最多。

至於B組中國隊以89：107不敵波多黎各，吞下3連敗，無緣16強，中國男籃首名歸化球員、NBA明尼蘇達灰狼前鋒李凱爾此役攻下9分，預賽平均得分10.33分。

C組希臘與紐西蘭賽前同為1勝1敗，兩隊今天展開對決，希臘在最多落後15分情況下，以83比74逆轉勝出，搭上晉級末班車。

G組衛冕軍西班牙與伊朗一役，已無關晉級，西班牙以85比65獲勝，預賽3戰全勝，以分組第1前進16強。

在預賽結束後，16強隊伍全數揭曉，分別為多明尼加、義大利、塞爾維亞、波多黎各、美國、希臘、立陶宛、蒙特內哥羅、德國、澳洲、斯洛維尼亞、喬治亞、西班牙、 巴西、 加拿大、拉脫維亞，將帶著預賽成績前進複賽。

世界盃 NBA 義大利

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