男籃世界盃／中國3連敗 無緣晉級16強 李凱爾只拿9分

中國男籃不敵波多黎各遭淘汰。（歐新社）

在易建聯退役的這一天，中國男籃再次遭遇了一場慘敗。30日晚，中國男籃迎戰小組賽最後一個對手波多黎各，最終中國男籃以89：107不敵波多黎各，在2023年世界盃 小組賽上吞下了連續第三場敗仗，無緣晉級。

本場比賽中國隊後衛線全面回暖，趙睿得到全隊最高的16分，趙繼偉和胡明軒分別拿到14分和12分。然而，面對整體高度並不高的對手，中國隊在籃板球上以30:42大幅度落後，在二次進攻上被對手搶到16分。

胡明軒在賽後表示：「今天比賽大家鬥志跟攻防兩端的能量都非常足，防守端有一些細節沒做好，很遺憾沒能取得勝利。」

中國隊以趙睿表現最為亮眼，全場攻下16分，趙繼偉14分，胡明軒、付豪各有12分、11分進帳。而歸化球員李凱爾在上一場拿到22分後，此役僅有9分進帳。

本場比賽之前，中國隊先後負於塞爾維亞隊和南蘇丹隊，而波多黎各隊則是一勝一負，為了爭奪小組出線權，雙方都極度渴望本場比賽的勝利。雙方上一次在籃球世界盃（世錦賽）上交手還要追溯到13年前，在2010年的男籃世錦賽上，中國男籃曾以8分劣勢不敵對手。

本場比賽中國隊調整了首發陣容，胡明軒代替李凱爾先發登場。開場後，趙睿利用身高和身體優勢接連衝擊對方防線，通過罰球為中國隊打開局面，然而波多黎各隊穩紮穩打，通過連續的外線進攻將分差一度拉開到10分。第二節末段，中國隊進攻突然啞火，波多黎各隊將比分再度拉開，上半場中國隊落後對手15分。

下半場開場後，中國男籃重振旗鼓，一度將分差縮小到10分以內。第四節進入決戰階段，中國隊進攻接連受阻，波多黎各隊則展現出了傳統強隊的素養，連續通過內外線的聯動取分，最終波多黎各隊以18分優勢贏下比賽。

波多黎各隊的後衛沃特斯拿到全場最高的22分，並送出6次助攻，內線悍將羅梅羅拿到18分和10個籃板的「兩雙」。

賽後，中國隊後衛趙睿直截了當地表示輸球讓他「不開心」，他的願望是打奧運 ，哪怕只有一場比賽。

「多和強隊打（比賽）對我們來說是好事，即使是輸球，但是我們起碼能看到，我們在一場一場地改變和提高。但是我不希望這個（改變的）時間太長，我們要在平時多重視起來和他們的差距。」趙睿說。

中國隊主教練喬爾傑維奇賽後表示：「對方打得很聰明，充分利用了我們的失誤。現在我們必須冷靜，明天又是一場全新的比賽，今天我對球隊某些時段的進攻比較滿意，但防守端我們必須更加聰明。」

31日，中國隊將在排位賽中面對A組第三名安哥拉隊。