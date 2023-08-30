我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥康諾恍神逾30秒 近來第2次 健康恐出問題

數據利空不跌 史指連升四日

男籃世界盃／中國3連敗 無緣晉級16強 李凱爾只拿9分

新華社／馬尼拉30日電
中國男籃不敵波多黎各遭淘汰。（歐新社）
中國男籃不敵波多黎各遭淘汰。（歐新社）

在易建聯退役的這一天，中國男籃再次遭遇了一場慘敗。30日晚，中國男籃迎戰小組賽最後一個對手波多黎各，最終中國男籃以89：107不敵波多黎各，在2023年世界盃小組賽上吞下了連續第三場敗仗，無緣晉級。

本場比賽中國隊後衛線全面回暖，趙睿得到全隊最高的16分，趙繼偉和胡明軒分別拿到14分和12分。然而，面對整體高度並不高的對手，中國隊在籃板球上以30:42大幅度落後，在二次進攻上被對手搶到16分。

胡明軒在賽後表示：「今天比賽大家鬥志跟攻防兩端的能量都非常足，防守端有一些細節沒做好，很遺憾沒能取得勝利。」

中國隊以趙睿表現最為亮眼，全場攻下16分，趙繼偉14分，胡明軒、付豪各有12分、11分進帳。而歸化球員李凱爾在上一場拿到22分後，此役僅有9分進帳。

本場比賽之前，中國隊先後負於塞爾維亞隊和南蘇丹隊，而波多黎各隊則是一勝一負，為了爭奪小組出線權，雙方都極度渴望本場比賽的勝利。雙方上一次在籃球世界盃（世錦賽）上交手還要追溯到13年前，在2010年的男籃世錦賽上，中國男籃曾以8分劣勢不敵對手。

本場比賽中國隊調整了首發陣容，胡明軒代替李凱爾先發登場。開場後，趙睿利用身高和身體優勢接連衝擊對方防線，通過罰球為中國隊打開局面，然而波多黎各隊穩紮穩打，通過連續的外線進攻將分差一度拉開到10分。第二節末段，中國隊進攻突然啞火，波多黎各隊將比分再度拉開，上半場中國隊落後對手15分。

下半場開場後，中國男籃重振旗鼓，一度將分差縮小到10分以內。第四節進入決戰階段，中國隊進攻接連受阻，波多黎各隊則展現出了傳統強隊的素養，連續通過內外線的聯動取分，最終波多黎各隊以18分優勢贏下比賽。

波多黎各隊的後衛沃特斯拿到全場最高的22分，並送出6次助攻，內線悍將羅梅羅拿到18分和10個籃板的「兩雙」。

賽後，中國隊後衛趙睿直截了當地表示輸球讓他「不開心」，他的願望是打奧運，哪怕只有一場比賽。

　「多和強隊打（比賽）對我們來說是好事，即使是輸球，但是我們起碼能看到，我們在一場一場地改變和提高。但是我不希望這個（改變的）時間太長，我們要在平時多重視起來和他們的差距。」趙睿說。

中國隊主教練喬爾傑維奇賽後表示：「對方打得很聰明，充分利用了我們的失誤。現在我們必須冷靜，明天又是一場全新的比賽，今天我對球隊某些時段的進攻比較滿意，但防守端我們必須更加聰明。」

31日，中國隊將在排位賽中面對A組第三名安哥拉隊。

世界盃 奧運

上一則

美網／約克維奇晉級第3輪 續拚第24座大滿貫金盃

延伸閱讀

籃球／易建聯退役 NBA生涯經典一幕：與姚明「中國德比」

籃球／易建聯退役 NBA生涯經典一幕：與姚明「中國德比」
福和市長帕克 支持武術世錦賽

福和市長帕克 支持武術世錦賽
籃球／易建聯宣布退役 中國男籃「08黃金一代」落幕

籃球／易建聯宣布退役 中國男籃「08黃金一代」落幕
男籃世界盃／中國隊2連敗「規化」李凱爾雪恥轟22分無力回天

男籃世界盃／中國隊2連敗「規化」李凱爾雪恥轟22分無力回天

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
高芙逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。(美聯社)

美網／高芙怒罵對手逆轉勝 下輪戰16歲俄羅斯神童

2023-08-29 00:00
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27
巴克利(右)認為美國隊若在世界盃輸球反而能推動籃球發展。(Getty Images)

男籃世界盃／美國若錯失金牌 巴克利：這樣反而很棒

2023-08-27 21:21

超人氣

更多 >
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪

北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
午睡對健康好嗎？你該知道的5件事

午睡對健康好嗎？你該知道的5件事