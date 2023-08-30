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男籃世界盃／賽前已淘汰 法國勝黎巴嫩挽回顏面

記者曾思儒／綜合報導
貝頓關鍵進球幫助法國隊贏下首勝。（歐新社）
貝頓關鍵進球幫助法國隊贏下首勝。（歐新社）

前一戰爆冷遭逆轉的法國隊，提前確定遭到淘汰，在男籃世界盃分組最終戰面對黎巴嫩，當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）直接休兵，團隊全場打得辛苦，第二節一度陷入10分落後，靠亞布塞萊（Guerschon Yabusele）和佛尼爾（Evan Fournier）聯手飆分才反超比數，加上第四節14：1攻勢及貝頓（Nicolas Batum）讀秒階段關鍵外線，才辛苦以85：79開胡，避免吞下分組3連敗。

前兩場都吞下慘敗的黎巴嫩，本場打出搶勝氣勢，阿拉基（Wael Arakji）上半場就轟下21分，且是11投9中，一人包辦超過黎巴嫩一半分數，助隊一度取得35：25領先；法國得分集中在亞布塞萊（Guerschon Yabusele）和佛尼爾（Evan Fournier）身上，兩人前兩節各有16分和14分，助隊半場打完以38：37超前。

下半場比數仍拉鋸，第四節黎巴嫩還曾取得64：60領先，但法國在柯爾迪尼耶（Isaia Cordinier）外線帶動下打出14：1狂攻，領先最多達9分，但黎巴嫩薩烏德（Amir Saoud）、吉克欽（Hayk Gyokchyan）接連進球，加上阿拉基罰球得手，黎巴嫩一波7：2攻勢將差距縮小到3分差，但黎巴嫩接續沒掌握好籃板，讓貝頓最後32秒飆進關鍵三分彈，為法國鎖定勝利。

阿拉基轟下全場最高29分，但無緣為黎巴嫩開胡；法國5人得分兩位數，亞布塞萊18分、佛尼爾17分，貝頓和奧柯博（Elie Okobo）各12分。

法國前兩屆世界盃都打下銅牌，東京奧運更收穫銀牌，但今年世界盃踢鐵板，前兩戰分別敗給加拿大和拉脫維亞，就算開胡也無法取得分組前2的晉級資格，和黎巴嫩都落入17到32名排名賽。

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