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男籃世界盃／澳洲勝日本 攜手德國闖16強

記者曾思儒／綜合報導
日本隊主將渡邊雄太（圖）第四節提前犯滿，最終以89：109不敵澳洲。（路透）
日本隊主將渡邊雄太（圖）第四節提前犯滿，最終以89：109不敵澳洲。（路透）

日本隊前一戰克服最多18分落後，逆轉芬蘭隊奪下隊史面對歐洲隊伍的第一勝，但面對東京奧運銅牌澳洲隊沒能複製驚奇，上半場就落後22分，第三節雖轟下35分，但主將渡邊雄太第四節提前犯滿，澳洲最終就以109：89奪勝，搶下另一張晉級門票。

澳洲首戰擊敗芬蘭，但第二戰和德國隊拉鋸過程中吞敗，和同為1勝1敗的日本要爭取分組第2的晉級資格。首節澳洲就取得25：17領先，第二節更灌進32分，半場打完握有57：35優勢。

第三節澳洲接連快攻再打出8：3的開節攻勢，領先持續擴大，日本有馬場雄大連拿5分帶動進攻，但澳洲有庫克斯（Xavier Cooks）暴扣回應，35歲老將米爾斯（Patty Mills）第一記外線也出爐，加上格林（Josh Green）和英格斯（Joe Ingles）也加入外圍開火行列，澳洲單節再轟下30分，不過日本外圍火力也復甦，在渡邊雄太和馬場雄大聯手下緊咬比數，霍金森（Joshua Haakon Hawkinson）壓哨補籃放進日本單節第35分，三節打完將差距縮小到70：87。

第四節日本持續追分，渡邊雄太飆進外線後追到79：93，澳洲雖有吉迪（Josh Giddey）和米爾斯接連進球，日本也有富樫勇樹單場第4記三分球追分，霍金森進球後比分再追到84：97，不過吉迪在日本追分時刻個人連拿7分，澆熄日本反撲氣焰，助隊以109：89搶下第2勝。

另一場德國和芬蘭之戰，德國第一節雖曾陷入5分落後，但在施羅德（Dennis Schroder）領軍下逆轉戰局，最終以破百的101：75大勝芬蘭隊，3連勝在E組登頂，以龍頭之姿晉級第二輪，9月1日將迎戰F組第2名，爭取8強門票。

德國分組賽先勝日本，第2戰和澳洲的拉鋸激戰再退勁敵，分組最終戰碰還沒開胡的芬蘭，第一節末雖曾以17：22落後，但第二節在施羅德領軍下打出28：17的單節攻勢，半場結束反取得47：39領先。

下半場德國再打出19：6的開節攻勢，差距擴大到21分，兩位數優勢就一路維持，第四節還剩7分22秒芬蘭當家球星「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）就已退場休息。

日本 澳洲 德國

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