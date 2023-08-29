籃球／曾打過5季NBA 中國傳奇球星易建聯宣布退休

曾在NBA 闖蕩5個賽季的中國大陸籃球名將易建聯，今天深夜在個人微博 宣布退休 ，告別21年職業籃球生涯。

易建聯2002年以15歲之姿加盟CBA廣東華南虎隊，開啟職業生涯。2007年投身NBA選秀會，在首輪第6順位被公鹿隊選中，成為史上第4位進軍NBA的中國球員，生涯陸續效力公鹿、籃網、巫師、獨行俠隊，2012年重返CBA，2016年曾短暫加盟湖人，最終自請離隊，再度回到CBA。

現年35歲的易建聯在NBA累積出賽272場，平均7.9分、4.9籃板。CBA生涯皆效力廣東隊，曾7度奪下冠軍，他也多次代表中國男籃出戰，成為姚明退休後的球隊領袖，親身經歷中國籃球由盛轉衰過程，包括2013年亞錦賽8強以78：96不敵中華隊。

易建聯微博全文如下：

時間飛逝，眨眼間，籃球已經陪我走過了21年。經過慎重的考慮，今天，我決定正式告別我的籃球職業生涯。

一路走來，我由衷地感謝我最摯愛的家人、最敬愛的領導伯樂、每一位教練、隊友、對手、贊助商以及合作夥伴和經紀團隊。我要特別感謝中國男籃，這個於我而言神聖的名字。每當我身披國家隊戰袍為國出戰時，都能感受到強大祖國給我帶來的自豪感。也特別感謝廣東男籃多年的培養與支持，讓我有機會代表家鄉獲得如此多的榮譽，為我提供了走向更大舞台的機會。

告別，不是結束，而是新的開始。

會很懷念，也會繼續前行，去迎接新的篇章。

再見啦，我最熱愛的籃球：

感謝你賦予我這段21年的美妙旅程，有熱血、有喜悅、有遺憾、有淚水，有可靠的同伴，亦有可敬的對手。這是一段此生難忘的寶貴經歷。

無關勝敗，皆是熱愛。

再見啦，我最親愛的球迷朋友：

從聯盟菜鳥到球隊大哥，無論巔峰低谷，你們都無怨無悔陪伴著我，給我巨大的能量和感動，陪我度過每個光榮瞬間和至暗時刻。教會我微笑迎接掌聲，從容面對質疑。你們給予我的這一切，其實已經遠遠超過了我的付出。