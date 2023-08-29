我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪

共和黨退選第1人…才參選兩個月 邁阿密市長喊停

籃球／曾打過5季NBA 中國傳奇球星易建聯宣布退休

聯合新聞網／ 即時報導
易建聯。（美聯社）
易建聯。（美聯社）

曾在NBA闖蕩5個賽季的中國大陸籃球名將易建聯，今天深夜在個人微博宣布退休，告別21年職業籃球生涯。

易建聯2002年以15歲之姿加盟CBA廣東華南虎隊，開啟職業生涯。2007年投身NBA選秀會，在首輪第6順位被公鹿隊選中，成為史上第4位進軍NBA的中國球員，生涯陸續效力公鹿、籃網、巫師、獨行俠隊，2012年重返CBA，2016年曾短暫加盟湖人，最終自請離隊，再度回到CBA。

現年35歲的易建聯在NBA累積出賽272場，平均7.9分、4.9籃板。CBA生涯皆效力廣東隊，曾7度奪下冠軍，他也多次代表中國男籃出戰，成為姚明退休後的球隊領袖，親身經歷中國籃球由盛轉衰過程，包括2013年亞錦賽8強以78：96不敵中華隊。

易建聯微博全文如下：

大家好！我是易建聯。

時間飛逝，眨眼間，籃球已經陪我走過了21年。經過慎重的考慮，今天，我決定正式告別我的籃球職業生涯。

一路走來，我由衷地感謝我最摯愛的家人、最敬愛的領導伯樂、每一位教練、隊友、對手、贊助商以及合作夥伴和經紀團隊。我要特別感謝中國男籃，這個於我而言神聖的名字。每當我身披國家隊戰袍為國出戰時，都能感受到強大祖國給我帶來的自豪感。也特別感謝廣東男籃多年的培養與支持，讓我有機會代表家鄉獲得如此多的榮譽，為我提供了走向更大舞台的機會。

告別，不是結束，而是新的開始。

會很懷念，也會繼續前行，去迎接新的篇章。

再見啦，我最熱愛的籃球：

感謝你賦予我這段21年的美妙旅程，有熱血、有喜悅、有遺憾、有淚水，有可靠的同伴，亦有可敬的對手。這是一段此生難忘的寶貴經歷。

無關勝敗，皆是熱愛。

再見啦，我最親愛的球迷朋友：

從聯盟菜鳥到球隊大哥，無論巔峰低谷，你們都無怨無悔陪伴著我，給我巨大的能量和感動，陪我度過每個光榮瞬間和至暗時刻。教會我微笑迎接掌聲，從容面對質疑。你們給予我的這一切，其實已經遠遠超過了我的付出。

最後，也小小的感謝一下那位9號新秀，21年的堅持，初心未忘，夢一直在。

NBA 退休 微博

上一則

籃球／易建聯宣布退役 中國男籃「08黃金一代」落幕

延伸閱讀

籃球／易建聯宣布退役 中國男籃「08黃金一代」落幕

籃球／易建聯宣布退役 中國男籃「08黃金一代」落幕
田徑名將酸「NBA自稱世界冠軍」杜蘭特回擊：誰來幫幫這位老兄

田徑名將酸「NBA自稱世界冠軍」杜蘭特回擊：誰來幫幫這位老兄
男籃世界盃／擊敗中國 南蘇丹16歲小將寫歷史、已獲美大學關注

男籃世界盃／擊敗中國 南蘇丹16歲小將寫歷史、已獲美大學關注
NBA／效仿詹姆斯打超過20年？柯瑞不多想：至少還不會去打高爾夫

NBA／效仿詹姆斯打超過20年？柯瑞不多想：至少還不會去打高爾夫

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27
巴克利(右)認為美國隊若在世界盃輸球反而能推動籃球發展。(Getty Images)

男籃世界盃／美國若錯失金牌 巴克利：這樣反而很棒

2023-08-27 21:21
一名拉脫維亞球迷在場邊握拳慶祝勝利。(Getty Images)

男籃世界盃／大爆冷 拉脫維亞讀秒階段淘汰上屆銅牌法國

2023-08-27 14:32

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物