田徑名將酸「NBA自稱世界冠軍」杜蘭特回擊：誰來幫幫這位老兄

田徑名將萊爾斯開酸NBA。(美聯社)

美國短跑新星萊爾斯不認同NBA 總冠軍是「世界冠軍」，讓NBA球星紛紛在社群媒體平台上開砲，稱他根本搞不清楚狀況。

在布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽（World Athletics Championships）中，萊爾斯（Noah Lyles）個人奪下100公尺、200公尺兩面金牌，並幫助美國隊拿下400公尺接力賽的金牌。

但萊爾斯表示，諸如NBA等美國運動聯盟的冠軍，在未遭遇來自全球各地對手的情況下，卻稱自己獲得的冠軍是「世界冠軍」，讓他覺得自己被冒犯了。

法新社報導，萊爾斯說：「你知道的，最讓我感到受傷的是，當我看美國職籃NBA總冠軍賽 時，他們會頂著『世界冠軍』的稱號。」

「哪個世界的冠軍？美國嗎？」

事實上，NBA各隊充滿來自全球各地的頂尖人才，且位於美國境外、主場位於加拿大的多倫多暴龍，還曾在2019年拿下總冠軍。

近5個年度最有價值球員（MVP）獎得主，都頒給了在其他國家出生的球員，當中包括2019年、2020年連兩年獲選年度MVP的「希臘怪物」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），2021年、2022年得獎、今年率丹佛金塊奪下總冠軍的塞爾維亞中鋒約柯奇（Nikola Jokic），還有今年獲得這項殊榮的喀麥隆中鋒安比德（Joel Embiid）。

NBA球員一定會稱，他們在世界上最強的聯盟中競爭，拿下的冠軍理應獲得世界冠軍的稱號。

鳳凰城太陽手中握有兩枚冠軍戒指、兩次獲選為總冠軍賽MVP的杜蘭特（Kevin Durant）就在社群平台上發文說：「快來人幫幫這位老兄啊。」

4次拿下總冠軍的金州勇士 前鋒葛林（Draymond Green）則寫道：「想耍小聰明卻出槌了。」

萊爾斯說：「別誤會我的意思，我熱愛美國，有時是這樣，但美國不代表全世界。我們才是在世界的舞台競爭。我們有來自幾乎每個國家的選手一起奮戰、茁壯，插出他們所代表的國家旗幟，但NBA沒有這些國旗。」

籃球界「世界」冠軍將藉由世界盃籃球賽（Basketball World Cup）決定，這個賽事正在亞洲進行，由NBA球員組成的美國隊，與其他國家的隊伍爭奪冠軍。