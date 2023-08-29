我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暫停造勢回佛州準備防災 德桑提斯被傳可能不選了

紅藍卡處方藥議價清單公布 糖尿病、中風等用藥上榜

田徑名將酸「NBA自稱世界冠軍」杜蘭特回擊：誰來幫幫這位老兄

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
田徑名將萊爾斯開酸NBA。(美聯社)
田徑名將萊爾斯開酸NBA。(美聯社)

美國短跑新星萊爾斯不認同NBA總冠軍是「世界冠軍」，讓NBA球星紛紛在社群媒體平台上開砲，稱他根本搞不清楚狀況。

在布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽（World Athletics Championships）中，萊爾斯（Noah Lyles）個人奪下100公尺、200公尺兩面金牌，並幫助美國隊拿下400公尺接力賽的金牌。

但萊爾斯表示，諸如NBA等美國運動聯盟的冠軍，在未遭遇來自全球各地對手的情況下，卻稱自己獲得的冠軍是「世界冠軍」，讓他覺得自己被冒犯了。

法新社報導，萊爾斯說：「你知道的，最讓我感到受傷的是，當我看美國職籃NBA總冠軍賽時，他們會頂著『世界冠軍』的稱號。」

「哪個世界的冠軍？美國嗎？」

事實上，NBA各隊充滿來自全球各地的頂尖人才，且位於美國境外、主場位於加拿大的多倫多暴龍，還曾在2019年拿下總冠軍。

近5個年度最有價值球員（MVP）獎得主，都頒給了在其他國家出生的球員，當中包括2019年、2020年連兩年獲選年度MVP的「希臘怪物」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），2021年、2022年得獎、今年率丹佛金塊奪下總冠軍的塞爾維亞中鋒約柯奇（Nikola Jokic），還有今年獲得這項殊榮的喀麥隆中鋒安比德（Joel Embiid）。

NBA球員一定會稱，他們在世界上最強的聯盟中競爭，拿下的冠軍理應獲得世界冠軍的稱號。

鳳凰城太陽手中握有兩枚冠軍戒指、兩次獲選為總冠軍賽MVP的杜蘭特（Kevin Durant）就在社群平台上發文說：「快來人幫幫這位老兄啊。」

4次拿下總冠軍的金州勇士前鋒葛林（Draymond Green）則寫道：「想耍小聰明卻出槌了。」

萊爾斯說：「別誤會我的意思，我熱愛美國，有時是這樣，但美國不代表全世界。我們才是在世界的舞台競爭。我們有來自幾乎每個國家的選手一起奮戰、茁壯，插出他們所代表的國家旗幟，但NBA沒有這些國旗。」

籃球界「世界」冠軍將藉由世界盃籃球賽（Basketball World Cup）決定，這個賽事正在亞洲進行，由NBA球員組成的美國隊，與其他國家的隊伍爭奪冠軍。

NBA 總冠軍賽 勇士

上一則

男籃世界盃／首扛國家隊隊長 唐西奇：我得更冷靜

延伸閱讀

NBA／效仿詹姆斯打超過20年？柯瑞不多想：至少還不會去打高爾夫

NBA／效仿詹姆斯打超過20年？柯瑞不多想：至少還不會去打高爾夫
NBA／稱柯瑞生對時代 巴克利：在上世紀會被壞小子軍團打爆

NBA／稱柯瑞生對時代 巴克利：在上世紀會被壞小子軍團打爆
NBA／詹姆斯、柯瑞、杜蘭特奧運合體？ 巴黎是最後機會

NBA／詹姆斯、柯瑞、杜蘭特奧運合體？ 巴黎是最後機會
NBA／魔獸糗了 熱情與球迷合照卻被「誤認成杜蘭特」

NBA／魔獸糗了 熱情與球迷合照卻被「誤認成杜蘭特」

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹兒子：我們在找地點

2023-08-21 20:55
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授