男籃世界盃／中國隊2連敗「規化」李凱爾雪恥轟22分無力回天

中國隊以69：89不敵南蘇丹隊，遭遇小組賽兩連敗。圖為中國隊球員李凱爾在賽後接受記者採訪。（中新社）

中國男籃28日在世界盃 B組的第二輪小組賽中，以69：89不敵「非洲之星」南蘇丹隊，遭遇小組賽兩連敗。中國男籃史上第一位歸化球員李凱爾首戰得分掛零，第二戰狀態回暖，砍下22分；趙睿貢獻13分。南蘇丹隊的後衞瓊斯砍下了全隊最高的21分。

在上一輪比賽中，南蘇丹隊在大部分時間領先的情況下遭波多黎各隊逆轉，中國隊則是大比分輸給了塞爾維亞隊。對於志在獲得直通巴黎奧運 入場券的兩隊來說，本場比賽非常關鍵。

本場比賽，中國隊延續了上一場的首發陣容，李凱爾、趙睿、張鎮麟、周鵬、周琦組成「先發五虎」。

中國隊以69：89不敵南蘇丹隊，遭遇小組賽兩連敗。圖為中國隊球員趙睿（右）賽後通過混合採訪區。（中新社）

首節比賽，雙方互有來回，中國隊穩紮穩打，趙睿、周鵬先後命中三分，李凱爾則以一次突破打板打進本屆世界盃的個人首粒進球。南蘇丹隊外線手感火熱，以瓊斯為首的多名球員頻施冷箭，命中三分。首節戰罷，南蘇丹隊以22：14領先中國隊。

次節開局，中國隊的替補球員開始發力，胡明軒、崔永熙里突外投連續取分，幫助中國隊縮小分差，隨著王哲林的一記暴扣，中國隊將比分追至23：24。隨後，南蘇丹隊繼續下起「三分雨」，試圖澆滅中國隊的攻勢。中國隊則多點開花，緊咬比分。半場結束，南蘇丹隊以44：40領先中國隊。趙睿上半場發揮出色，三分球3投全中，並命中一次加罰，砍下10分。李凱爾一掃首場比賽的疲軟狀態，半場拿到9分。

進入下半場，中國隊突然失去了進攻節奏。雖然李凱爾第三節獨砍9分，但無奈獨木難支，對手三分神準，中國隊失誤數與犯規數卻開始增多，南蘇丹隊趁勢擴大領先優勢至兩位數，比賽就此失去懸念。

本場比賽，南蘇丹隊5人得分上雙，三分球30投15中，命中率高達50%。

談到中國隊下半場突然啞火，中國男籃主教練喬爾傑維奇在賽後表示，球隊在第三節末段侵略性不足，面對對手的「三分雨」未能及時作出回應。他還說，南蘇丹隊的球員身高臂長，投籃時無懼防守，球隊應該逼迫對手選擇突破並嘗試製造失誤。

本場比賽發揮出色的李凱爾表示，他和隊友的化學反應正在逐漸加強。「我們做了很多努力，雖然結果不是很理想，但是接下來還有一場小組賽，我們將持續保持鬥志。」

國際籃聯（FIBA）比賽的球場和規則不同於美職籃（NBA ），李凱爾在對陣塞爾維亞的首場比賽「水土不服」，他表示看了一些視頻，幫助自己找感覺。

「（FIBA）球場上的空間感和吹罰尺度都與NBA不同，在NBA會吹罰的犯規，FIBA可能不響哨。」李凱爾說，「這兩個是完全不同的比賽。當對手是從U系列比賽一路磨合而來的時候，就會發現NBA的調性和這裡並不一樣。」

此役過後，中國隊兩戰全敗，小組積分暫時墊底，他們將在30日迎來B組的最後一個對手——波多黎各隊。