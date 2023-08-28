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NBA／稱柯瑞生對時代 巴克利：在上世紀會被壞小子軍團打爆

聯合新聞網／ 即時報導
柯瑞是NBA史上最偉大射手。 (美聯社)
柯瑞是NBA史上最偉大射手。 (美聯社)

勇士傳奇後衛柯瑞（Stephen Curry）不只是準名人堂球星，同時也是NBA史上最偉大的三分射手，他天才級別的射術普遍被球迷認為在哪個籃球世代都會是球星，但近期「惡漢」巴克利（Charles Barkley）受訪時卻表示柯瑞如果在上個世紀打球，就沒辦法像現在一樣偉大。

巴克利近日獲邀參與知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）的podcast節目，在訪談中巴克利先是盛讚「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），在80年代對抗活塞隊強悍的防守風格還能打出主宰力，隨後談到若柯瑞和勇士隊在那個時代打球，會是怎麼樣的光景。

巴克利表示，當時NBA的身體對抗強悍、骯髒，和現在無法比較，如果柯瑞的職業生涯必須長時間在這樣的環境下打球，不見得能達到同樣的高度。

巴克利說：「你必須承認現在打籃球容易多了，因為你不能打任何人，即便我很愛柯瑞，但你能想像活塞的壞小子軍團會如何把他打到落花流水嗎？你覺得他能招架住沙利（John Salley）、羅德曼（Dennis Rodman）、蘭比爾（Bill Laimbeer）防守時的身體碰撞嗎？」

此外，巴克利也認為若喬丹、柏德（Larry Bird）等傳奇球星在這個時代打球，職業生涯有望更長青，但無論如何，這些討論都僅止於想像當中。

柯瑞 喬丹 勇士

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