男籃世界盃／克服18分落後 日本大逆轉勝芬蘭落淚 奪亞洲隊首勝

日本隊河村勇輝替補出賽狂轟25分。 (美聯社)

面對NBA 爵士隊「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）領軍的芬蘭隊，主場迎敵的日本 隊27日男籃世界盃打出感動一戰，大和軍團克服最多18分落後，第四節172公分的後衛河村勇輝扮演奇兵，替補出賽狂轟25分，助隊以98：88捍衛主場，打下本屆世界盃第一場亞洲隊伍的勝利，許多球員和球迷都落下淚水。

沖繩主場迎敵的日本，27日開出漂亮開局，首節3分42秒比江島慎完成「4分打」後取得13：5領先；首節比江島慎就攻下9分，助隊取得22：15領先。

第二節芬蘭打出6：0攻勢，日本雖有富永啓生外線止血，但日本前7分鐘也只靠他2次外線出手換得分數，芬蘭揚提寧（Mikael Jantunen）外線進球後芬蘭取得30：28超前。日本直到2分58秒才靠比江島慎罰球再取分，他1分52秒再完成「3分打」，加上今年歸化成日本籍的霍金森（Joshua Haakon Hawkinson）打進，讓日本咬住比數，但芬蘭節末連飆外線，半場已取得46：36領先。

日本第三節一度落後到18分，但富永啓生先飆外線，馬場雄大再轟進壓哨三分球，讓日本三節打完仍以63：73緊追芬蘭。

第四節富永啓生外線率先破網，接續他一次抄球得手造成芬蘭違反運動精神犯規，2罰1中後霍金森在籃下單打得手，差距縮小到69：73；芬蘭雖有揚提寧外線止血，日本172公分的後衛河村勇輝馬上回敬三分彈，霍金森再打進後追到74：76，4分35秒河村勇輝「3分打」後日本更以79：78反超。

3分51秒河村勇輝再飆進外線，芬蘭雖喊出暫停仍沒止血，霍金森兩罰後日本取得84：78領先，渡邊雄太追加外線後日本領先擴大到87：78；芬蘭先靠馬卡南中斷得分荒，薩林（Sasu Salin）也在外線連飆兩記外線追分，1分22秒時芬蘭追到86：91，但日本暫停後河村勇輝再飆外線，收下保險分的日本最終就以98：88迎接逆轉勝。

效力NBA灰熊隊的渡邊雄太，首戰對德國 轟下20分，27日雖失常，全場6投1中僅拿4分，但隊友挺身而出，霍金森繳出28分、19籃板，22歲的河村勇輝上場25分鐘，三分球7投4中轟下25分外帶9助攻，富永啓生和比江島慎各17分，讓轟下27分的馬卡南退場。

日本和芬蘭、德國及澳洲同屬E組，首戰不敵德國，27日逆轉芬蘭，29日分組最終戰將遭遇NBA球星雲集的澳洲隊，力拚分組前2的晉級機會。