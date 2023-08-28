男籃世界盃／一路領先39分鐘拉脫維亞 法國讀秒階段被翻盤淘汰

拉脫維亞逆轉勝法國，隊員們開心慶祝獲勝。( 美聯社)

連兩屆世界盃 都打下銅牌的法國隊，27日世界盃第2戰面對拉脫維亞，領先超過39分鐘卻在讀秒階段遭翻盤，拉脫維亞靠斯米斯（Rolands Smits）最後37秒罰進超前分、最後10秒查加爾斯（Arturs Zagars）追加保險分，硬是以88：86逆轉，讓吞下連敗的法國直接淘汰，無緣分組前2的晉級資格。

法國在FIBA排名高居第5，但NBA 新科狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）缺席世界盃，儘管仍有NBA資歷的佛尼爾（Evan Fournier）、貝頓（Nicolas Batum）和戈貝爾（Rudy Gobert）等球星坐鎮，首戰以30分差敗給加拿大 隊，27日又浪費最多13分領先，敗給FIBA排名29的拉脫維亞，2連敗確定無緣晉級，爆出今年世界盃大冷門。

拉脫維亞27日前三節從沒嘗過領先滋味，第三節更只攻下13分，但第四節從62：74落後下急起直追，讀秒階段斯米斯罰球首度超前，查加爾斯2罰1中後取得88：86領先，法國法蘭斯柯（Sylvain Francisco）的絕殺外線又涮框而出，讓拉脫維亞戲劇性迎接2連勝。

拉脫維亞球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因腳底足底筋膜炎退出今年世界盃，但仍隨隊到台灣參加熱身賽，再一同轉往雅加達，27日也在場邊見證歷史性一刻。

世界盃共32隊與會，第一輪預賽分成8組，單循環後取分組前2晉級第二輪，拉脫維亞和加拿大取得H組2連勝，攜手提前晉級，2連敗的法國和黎巴嫩只能打17到32名排名賽。