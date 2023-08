帶領金塊贏得NBA 總冠軍的塞爾維亞籍主將約柯奇(Nikola Jokic),繼續享受他的瘋狂夏天,由美國媒體流出一段抖音 影片,約柯奇在自己國家參加聚會,手足舞蹈並唱起歌的模樣,令人覺得有趣,跟球場上嚴肅一面完全大相逕庭,不僅隊友留言,「這是世界上最佳的籃球員」,同時影片也被網友瘋傳。

由於約柯奇高達211公分,使得在聚會所有人中高人一等,因此看起相當有趣,美國媒體還認為,他在聚會中的行徑,比起冠軍遊行高興的罵髒話更為瘋狂。

金塊布勞恩(Christian Braun)看了影片後留言說,「這是世界上最佳的籃球員。」

this is the best basketball player in the world https://t.co/5HO7aCs1cn