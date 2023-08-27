男籃世界盃／菲律賓球迷愛死湖人 里夫斯喊意義重大

美國隊里夫斯（左二）在菲律賓相當受歡迎。(Getty Images)

雖不是美國隊男籃隊世界盃 先發成員，里夫斯（Austin Reaves）卻是獲得最多歡呼聲的美國隊選手，助隊以99：72逆轉紐西蘭隊的湖人 隊球星也承認，來自菲律賓的歡呼聲對自己深具意義。

「這對我來說很特別，我來自一個非常小的城鎮，很少人會預期我能在這裡，代表我們的國家。所以當他們以他們的方式接受我，這對我意義重大。」出生阿肯色州 紐華克的里夫斯說。

男籃世界盃分組預賽分成4座球場、3個賽區，美國隊所屬的C組賽程都在馬尼拉的亞洲購物中心體育館（Mall of Asia Arena）舉行，上季在湖人打出身價的里夫斯也透露，飛到馬尼拉前，他就知道菲律賓會有很多支持者，首戰果然也應證。

「我已經有預期了，我和（湖人對助理教練）漢迪（Phil Handy）聊過，他說這裡的球迷很愛湖人。」首戰三分球2投俱中的里夫斯也用慶祝手勢回應馬尼拉球迷的熱情，像是比出「血管凍結」等動作，就連準備回休息室時隊友也學習球迷的喊聲和里夫斯互動。

雖是收下首勝，美國開賽曾陷入4：14落後，里夫斯強調說，這並非大家樂見的開局方式，「我們會回去看影片，從中學習。」