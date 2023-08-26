NBA／僵持近兩個月終有結果 華盛頓3年4800萬續留黃蜂

華盛頓以3年4800萬美元合約續約黃蜂。(路透)

黃蜂隊前鋒華盛頓（P.J. Washington）本季各項數據創下生涯新高，原在自由市場鎖定年均2000萬美元起跳的大約，沒想到在開市後行情卻異常低迷，直到今天才宣布以3年4800萬美元價碼續留母隊，成為本季自由市場最後一位簽下合約的受限自由球員。

現年25歲的華盛頓是一名具備投射能力的前鋒，上季出賽73場、場均得到15.7分都是生涯新高，另外還附帶4.9籃板、2.4助攻、1.1阻攻，場均投進2顆三分也是生涯最佳表現，是相當符合現代快速球風的長人。

然而，黃蜂先前與華盛頓的談判中存在些許落差，華盛頓尋求年薪2000萬美元以上的價碼，但黃蜂顯然不想開到這麼高，由於華盛頓是受限自由球員，黃蜂有權匹配其他球隊開出的任何合約，隨著自由球員的下家紛紛塵埃落定，幾乎沒有球隊能開給華盛頓理想合約，他的處境也變得被動，甚至一度傳出考慮接受一年850萬美元的合格報價，拚明年把身價打回來。

但在今天確定續約3年4800萬美元的合約後，也結束了這場維持近兩個月的僵局，華盛頓將繼續為黃蜂的側翼群提供火力，但黃蜂在這位置可說是人才濟濟，包含選秀榜眼米勒（Brandon Miller）、重返賽場的布里吉斯（Miles Bridges）、明星老將海瓦德（Gordon Hayward）等人，對於想站穩先發的華盛頓帶來不小挑戰。