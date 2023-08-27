男籃世界盃／班切羅21分救主 美國逆轉勝紐西蘭

美國隊班切羅（左）替補出賽不到19分鐘，攻下全隊最高的21分，還有4阻攻、4籃板。（美聯社）

美國隊26日在世界盃 男子籃球賽迎接預賽首戰，面對紐西蘭隊，先端出爛到爆的開局，轉眼落後10分，美國才終於甦醒過來，逐步穩住陣腳，最終無意外以99：72擊敗紐西蘭。

美國在上屆賽事僅排名第7，本屆捲土重來，歷經大幅換血的年輕陣容，缺少大咖球星壓陣，仍被視為奪冠最大熱門，26日在C組預賽首戰碰上紐西蘭。

外界原本預期會是美國小試牛刀的一戰，結果一開賽戰況跌破眼鏡，美國蠻幹式的進攻頻頻失手加上失誤，愛德華（Anthony Edwards）打不到6分鐘已經發生3次失誤，反觀紐西蘭前9投6中，先取得14：4領先。美國在開局動盪後開始消弭落後差距，反擊一波15：4攻勢，第一節終了前9秒里夫斯（Austin Reaves）飆進三分球，讓美國帶著19：18領先進入次節。

兩隊在第二節前半還能互有往來，隨著美國逐漸帶走節奏，愛德華在半場前45秒上籃得手，美國一度擴大為11分領先，為上半場最大差距，半場打完為45：36領先。

美國在下半場加足馬力，第3節攻下31分，進入第4節更見紐西蘭氣力放盡，美國最終就以27分之差穩穩收下這場勝利。

美國共6人得分達雙位數，班切羅（Paolo Banchero）替補出賽不到19分鐘，10投8中、攻下全隊最高的21分，還有4阻攻、4籃板。愛德華雖有14分進帳，但也發生5次失誤，團隊19次失誤打出首戰隱憂。