我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丹佛女用蘋果AirTag追回遺失行李 比航空公司有效率

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

男籃世界盃／班切羅21分救主 美國逆轉勝紐西蘭

記者陳宛晶／綜合報導
美國隊班切羅（左）替補出賽不到19分鐘，攻下全隊最高的21分，還有4阻攻、4籃板。（美聯社）
美國隊班切羅（左）替補出賽不到19分鐘，攻下全隊最高的21分，還有4阻攻、4籃板。（美聯社）

美國隊26日在世界盃男子籃球賽迎接預賽首戰，面對紐西蘭隊，先端出爛到爆的開局，轉眼落後10分，美國才終於甦醒過來，逐步穩住陣腳，最終無意外以99：72擊敗紐西蘭。

美國在上屆賽事僅排名第7，本屆捲土重來，歷經大幅換血的年輕陣容，缺少大咖球星壓陣，仍被視為奪冠最大熱門，26日在C組預賽首戰碰上紐西蘭。

外界原本預期會是美國小試牛刀的一戰，結果一開賽戰況跌破眼鏡，美國蠻幹式的進攻頻頻失手加上失誤，愛德華（Anthony Edwards）打不到6分鐘已經發生3次失誤，反觀紐西蘭前9投6中，先取得14：4領先。美國在開局動盪後開始消弭落後差距，反擊一波15：4攻勢，第一節終了前9秒里夫斯（Austin Reaves）飆進三分球，讓美國帶著19：18領先進入次節。

兩隊在第二節前半還能互有往來，隨著美國逐漸帶走節奏，愛德華在半場前45秒上籃得手，美國一度擴大為11分領先，為上半場最大差距，半場打完為45：36領先。

美國在下半場加足馬力，第3節攻下31分，進入第4節更見紐西蘭氣力放盡，美國最終就以27分之差穩穩收下這場勝利。

美國共6人得分達雙位數，班切羅（Paolo Banchero）替補出賽不到19分鐘，10投8中、攻下全隊最高的21分，還有4阻攻、4籃板。愛德華雖有14分進帳，但也發生5次失誤，團隊19次失誤打出首戰隱憂。

世界盃

上一則

MLB／大谷帶傷敲二壘打 教頭撇清：負傷沒預兆

延伸閱讀

佛州傑克森維爾「1元商店」槍案4死 槍手身亡

佛州傑克森維爾「1元商店」槍案4死 槍手身亡
世界盃男籃 美國擊退紐西蘭奪首勝

世界盃男籃 美國擊退紐西蘭奪首勝
即將訪中的雷蒙多履歷有多強？從學霸、創投家到州長

即將訪中的雷蒙多履歷有多強？從學霸、創投家到州長
對抗住房短缺問題 加拿大擬對外國學生簽證設限

對抗住房短缺問題 加拿大擬對外國學生簽證設限

熱門新聞

美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

2023-08-20 00:11
轉戰美國表現依舊搶眼的梅西，傳聞沙烏地阿拉伯仍在嘗試挖角他。（路透）

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

2023-08-19 02:40
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹兒子：我們在找地點

2023-08-21 20:55
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38

超人氣

更多 >
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔
布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆

布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆
社區為布碌崙鎚殺案孩童成立信託基金 籲各界捐款

社區為布碌崙鎚殺案孩童成立信託基金 籲各界捐款