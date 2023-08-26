男籃世界盃／美國隊首戰慢熱 總教練柯爾：對他們有信心

美國隊班切羅（中）在男籃世界盃首戰表現亮眼。(美聯社)

星光黯淡的美國隊在2023男籃世界盃 初亮相，面對紐西蘭隊先陷入4：14落後，在板凳出發的班切羅（Paolo Banchero）和里夫斯（Austin Reaves）聯手發揮下逆轉，以99：72迎接首勝，教頭柯爾（Steve Kerr）也強調，隊上有許多年輕球員，但許多都是已經在NBA 證明身手的選手。

班切羅年僅20歲，去年選秀會以「狀元」身分加入魔術隊，世界盃首戰上場不到19分鐘展現高效率，10投8中攻下全隊最高的21分，還有4阻攻、4籃板；2021年選秀會落榜的里夫斯，上季在湖人隊打出身價，出賽22分鐘，三分球2投俱中攻下12分外帶6助攻，他還是美國隊「人氣王」，每次持球都讓位於菲律賓馬尼拉的球場鼓噪聲不斷。

柯爾提到，團隊有許多年輕球員，但很多都已經在NBA，甚至季後賽中證明身手，「他們無所畏懼，我很喜歡看他們打球，指導他們充滿喜悅，因為他們渴望一起比賽，又無私、充滿競爭力，所以指導他們真的很有趣，我對他們充滿信心。」

首戰雖「慢熱」，柯爾老神在在說，這就是世界盃，紐西蘭展現出很好的身體對抗性，「我們需要去感受這些，因為後面比賽也都會如此。」

美國隊今年唯一純中鋒只有爵士隊身高213公分的菜鳥凱斯勒（Walker Kessler），原本擔任大前鋒的班切羅被賦予禁區重任，還擁有義大利 國籍的他說：「在世界盃中，我的角色就是我的角色，我已經接受了，我只想盡我所能做到最好。」擔任替補的他提到，先發傑克森（Jaren Jackson Jr.）是很好的球員，自己任務就是傑克森下場後能頂上位置。

首戰攻下全隊最高分的班切羅強調，早就期待世界盃開戰，「當燈光亮起，我就準備上場了，我已經準備好了，所以我在這裡。」