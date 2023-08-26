男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

26日世界盃 男籃，中國隊以63：105不敵奪冠熱門之一的塞爾維亞隊。歸化球員李凱爾代表中國隊首發登場，但狀態不佳，9投0中，未得一分。賽後許多網友虧，原來李凱爾是「0號情報員」。

李凱爾現年29歲，上季效力於NBA 灰狼隊，中文名「李凱爾」。綜合澎湃新聞等媒體報導，安德森有1/8的中國血統，他的外祖母是半個中國人，外曾祖父是純血統的中國人，早年前往牙買加結識外曾祖母。

26日的比賽，首節開局，中國隊獲得6：0的領先。張鎮麟手感火熱，以兩記三分和一記暴扣，外加一次加罰砍下9分，幫助中國隊保持領先。隨後，中國隊命中率下降，失誤增多，塞爾維亞趁勢打出一波9：0，實現反超。首節戰罷，塞爾維亞隊以25：14領先。

次節，中國隊努力追分，但進攻成功率不高。塞爾維亞隊穩紮穩打，逐漸擴大領先優勢，以55：34領先結束半場。

中國隊球員王哲林（左）在比賽中防守塞爾維亞隊球員米盧蒂諾夫。（新華社）

下半場，趙睿與周琦在攻防兩端各有亮眼表現，但全隊出球慢，失誤多，命中率低的現象仍然存在。塞爾維亞隊牢牢控制節奏，不斷擴大領先優勢，比賽就此失去懸念。

全場比賽，塞爾維亞隊共有5人得分上雙，博格達諾維奇與馬林科維奇並列拿下全隊最高的14分。中國隊趙睿拿下17分；周琦6投6中，貢獻12分和5個籃板。

中國男籃主教練喬爾傑維奇在賽後表示，中國隊在賽前準備較為充分，但在遭遇逆境時未能及時調整狀態。「我們將堅持戰鬥。」他補充道。

本場比賽讓人大跌眼鏡的是前鋒李凱爾，在世界盃開賽前，李凱爾被寄予厚望。然而李凱爾全場9次出手無一命中，沒有得分。

塞爾維亞隊主教練佩希奇在賽後採訪中提到了發揮不佳的李凱爾。他認為李凱爾球商高，有著優秀的持球能力，但還需適應國際賽場的節奏。

對於李凱爾的表現，有中國網友在微博 稱：「真的是NBA球員嗎？太離譜了吧？再是角色球員也不至於0吧，又不是不給球權。」、「讓你歸化，不是讓你同化。」但也有人緩頰，「輸10分能怪他，輸40分能怪他嗎？」、「中國隊實力歸化杜蘭特也沒用」。

中國隊將在28日迎戰小組賽的第二個對手南蘇丹隊。