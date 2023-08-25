籃球世界盃／5虎攔路 美國別想輕鬆奪冠

加拿大隊亞歷山大是NBA上賽季年度第一隊成員。（Getty Images）

世界盃籃球賽25日正式點燃戰火，美國男籃被譽為世界最強，賭盤也看好他們奪冠。不過近5屆世界盃，美國其實也只拿到2次冠軍，加上本屆陣容缺乏超級球星及頂尖長人坐鎮，外界不認為美國能輕鬆奪冠，CBS也列出美國5大對手。

第5名是獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，CBS稱唐西奇是本屆賽事最強球員。2017年18歲的唐西奇輔佐德拉基奇（Goran Dragic），幫斯洛維尼亞奪歐錦賽金牌。東京奧運 唐西奇扛起國家隊一哥，率隊闖進四強賽，場均23.8分排第2，9.5助攻領先群雄。去年歐錦賽唐西奇在小組賽狂轟47分擊敗強敵法國，最終卻止步8強，斯洛維尼亞本屆除唐西奇外沒任何NBA球員，但他的存在仍會對各隊造成威脅。

第4名是東京奧運銅牌澳洲 ，老將米爾斯（Patty Mills）有「澳洲王」美名，國際賽表現比NBA更出色，最近4次國際賽事他場均得分都破21分，澳洲擁有更多天賦，近年出產吉迪（Josh Giddey）多名NBA球員。不過澳洲令人擔憂的是缺乏優異長人，他們過去有伯加特（Andrew Bogut）和拜恩斯（Aron Baynes）坐鎮，這次主力中鋒蘭德爾（Jock Landale）因傷退賽後，會很難防住美國隊。

第3名是德國 ，他們先前在熱身賽一度領先16分，最終以91：99不敵美國，若不是愛德華（Anthony Edwards）狂飆34分，比賽會很艱難。FIBA賽場上身材和投籃能力將很有威脅，兄弟檔M.華格納（Mo Wagner）、F.華格納（Franz Wagner）正好符合這點。另外，施羅德（Dennis Schroder）去年在歐錦賽大放異彩，場均破20分，德國雖沒有美國這麼多人才，但有一群好球員，團隊經驗比美國隊出色。

第2名是法國，法國未來擁有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）會更可怕，但他們本屆陣容核心和東京奧運銀牌隊相同（以82：87不敵美國）。戈貝爾（Rudy Gobert）是國際賽最好的防守球員，佛尼爾（Evan Fournier）和米爾斯一樣到國際賽會變強，他們幾乎所有人都會傳球和投籃，沒有球隊比他們擁有更多國際賽經驗，這支球隊證明過能和美國奧運隊相提並論，擊敗世界盃球隊當然可行。