WNBA／威爾森53分平歷史紀錄 詹姆斯也發文沾光

WNBA拉斯維加斯王牌隊前鋒威爾森攻下平聯盟歷史紀錄的單場53分。（取材自推特）

WNBA拉斯維加斯王牌隊前鋒威爾森（A’Ja Wilson）22日出戰亞特蘭大 美夢隊的比賽中，全場以23投16中，另外加上命中20顆罰球的表現，進帳平聯盟歷史紀錄的單場53分，如此好表現甚至引發湖人 隊球星詹姆斯（LeBron James）的關注。

22日之前，WNBA史上單場最高得分為達拉斯飛馬隊澳洲 中鋒坎貝奇（Liz Cambage）2018年創下的53分，也是聯盟史上第2場個人單場50分賽事，前一次是2013年土爾沙震動隊威廉斯（Riquna Williams）拿下51分。

22日威爾森追平坎貝奇的紀錄，創下WNBA史上第3場50分賽事，談到了自己的神奇表現，威爾森說：「我的隊友一直在我舒適的位置上傳球給我，我只是想要回報她們對我的幫助，她們很努力想讓我拿到球，儘管這並不容易，而22日我們也加強防守端力道，有助於進攻更加流暢。」

威爾森的好表現也引發了湖人球星詹姆斯的關注，尤其她22日正好穿著詹姆斯的個人代言鞋款出賽，讓詹姆斯也忍不住在社群轉發威爾森的表現並留言，「肯定是因為這雙球鞋！不，這完全是靠她自己的努力才能辦到，她看起來真的相當不錯，妹妹繼續開火吧。」