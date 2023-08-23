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NBA／誰是史上最佳控衛？ 柯瑞自認超越魔術強森

體育新聞組／綜合報導
柯瑞認同自己是史上最佳控衛。（Getty Images）
柯瑞認同自己是史上最佳控衛。（Getty Images）

前陣子知名籃球粉專Basketball Forever在粉專上針對歷史最佳先發五人的球員進行投票勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在控衛票選的總決賽以1萬3000票之差擊敗湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson），近日他在受訪時談到這個話題，也自信認證自己是歷史最佳控衛。

手握4冠、2MVP、1FMVP的柯瑞生涯幾乎集所有榮譽於一身，雖然柯瑞沒有出現在大部分的歷史前十榜單，而魔術強森則是公認的歷史前十，但柯瑞在球迷票選中連過史塔克頓（John Stockton）、保羅（Chris Paul）、魔術強森三關，獲選球迷心中的歷史第一控衛。

魔術強森過去40年來都是聯盟公認的控衛代名詞，但在柯瑞去年奪冠並獲選生涯首座MVP後，關於這寶座的討論也變得越發熱烈，近期柯瑞在上Podcast節目時，被「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）提問自己是否為歷史最佳控衛，他在思考了一下後給予了肯定的回覆。

亞瑞納斯認為，6呎9吋的後衛很罕見，也沒人和魔術強森一樣會以這樣子的身材條件打控衛，但他正在見證許多小球員嘗試變得跟柯瑞一樣，光看數據或許會覺得魔術強森大於柯瑞，但看著一些比賽和年輕球員時，能看到柯瑞作為球員對於比賽、對於籃球帶來的影響力。

柯瑞說：「是的，我想這個提問是將我和魔術強森做比較，顯然我必須這樣回答，魔術強森的成就偉大的不可置信，所以我從未想過自己能和他相提並論，但人們覺得這樣的討論很有趣，因為能夠看到跨時代的對抗及爭論，我很喜歡。」

柯瑞 勇士 投票

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