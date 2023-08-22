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NBA／建議76人打包雙星做交易 球評柏金斯：他們該重建了

聯合新聞網 / 即時報導
球評柏金斯建議76人拆掉雙星砍掉重練。(Getty Images)
球評柏金斯建議76人拆掉雙星砍掉重練。(Getty Images)

76人自從喊出「相信過程」後已近十年，期間確實透過重建讓球隊煥然一新，目前已經連6年闖入季後賽，然卻遲遲無法更上層樓，隨著本季明星控衛哈登（James Harden）去意甚堅，76人的爭冠之路逐漸變得撲朔迷離，名球評柏金斯（Kendrick Perkins）更直接建言76人該打掉重練。

報導指出，76人總管莫雷（Daryl Morey）將球隊視作爭冠級別球隊，因此不願意在哈登的交易談判上吃虧，目前喊出的價碼都高到其他球隊難以匹配，雖然哈登不想續留76人，無奈合約在莫雷手上無法動彈，雙方強硬的態度也讓彼此關係徹底破裂。

哈登堅定的去意除了令76人感到錯愕，最尷尬的莫過於上賽季才成為新科MVP的安比德（Joel Embiid），如今的安比德在明年就要滿30歲，無論是他還是76人，奪冠窗口都正不斷縮小。為此，球評柏金斯近期就在節目上怒批，光是這個休賽季的操作，76人在2023-24賽季就已提前宣告失敗。

柏金斯說：「如果我是76人，我就會把整組陣容推倒重來，我會開始圍繞馬克西（Tyrese Maxey）進行重建，因為安比德鐵定感到厭倦了。」

柏金斯認為，在安比德真的申請交易前，76人必須做出改變，提前交易掉安比德以避免成為被動方，根據外媒報導，一旦安比德擺上交易檯面，尼克、火箭等隊都是潛在具備籌碼的球隊。

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