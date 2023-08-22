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NBA／歷史板凳得分王+3屆年度第六人 威廉斯自認該進名人堂

聯合新聞網／ 即時報導
3屆年度第六人得主威廉斯。（美聯社）
3屆年度第六人得主威廉斯。（美聯社）

曾3度贏得年度最佳第六人獎的威廉斯（Lou Williams）今年宣布退休，結束17年NBA生涯。他近日表示，自己和另一位超級第六人克勞佛（Jamal Crawford）有資格成為名人堂成員。

威廉斯和克勞佛都拿過3次年度最佳第六人，但外界很少提到兩人入選名人堂的可能性。威廉斯近日受訪時為自己發聲，「吉諾布里（Manu Ginobili）已經是名人堂，克勞佛也有機會，然後我是最後一個。」威廉斯認為他們3人改變比賽方式，名人堂應該是看誰把某領域端上檯面，並成為該領域最優秀的人。

NBA自1982-83年賽季設立年度最佳第六人獎，至今累積34名得主，去年決定以綠衫軍名將哈維契克（John Havlicek）的名字命名。對此，威廉斯強調對哈維契克沒有不滿，他說，「如果那叫威廉斯獎是巨大榮譽。如果不是我，那就是克勞佛或吉諾布里，我們都值得這榮譽。」

威廉斯職業生涯場均只有13.9分，但替補總得分13396分是NBA紀錄，第二名是克勞佛的11279分，老柯瑞（Dell Curry）11147分排第3，吉諾布里8278分只排在第7。

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