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NBA／湯普森談60分封神戰：幸好不是喬治守我

聯合新聞網／綜合報導
湯普森在2016年對戰溜馬前三節狂轟60分，打破個人職業生涯的得分紀錄，成為勇士歷史上第四個得到60+球員。（美聯社）
湯普森在2016年對戰溜馬前三節狂轟60分，打破個人職業生涯的得分紀錄，成為勇士歷史上第四個得到60+球員。（美聯社）

勇士「湯神」湯普森（Klay Thompson）生涯經典戰役無數，季後賽「G6湯」的威名更是不少球隊永遠的噩夢，在例行賽曾創下單節37分、單場14顆三分至今也都是NBA紀錄，但要說湯普森最神的單場表現，莫過於在2016年對戰溜馬時三節轟下60分，他近期也在Podcast節目上聊到這段往事。

該場比賽湯普森前三節上陣29分鐘，總計33投21中，三分球則是14投8中，轟下生涯最高的60分。

湯普森日前參加喬治（Paul George）的節目，喬治當時恰巧效力對手溜馬，在場上親眼見證湯普森的火燙到冒煙的手感，不過該場比賽主守湯普森的不是喬治，而是勇士在湯普森之前的得分後衛艾利斯（Monta Ellis）。

談到這場經典戰役，湯普森表示隊友們知道他正推進生涯里程碑，所以不斷積極餵球給他，替他跑掩護、製造空檔，「和杜蘭特（Kevin Durant）及柯瑞（Stephen Curry）打球，必須要一直尋找他們，幸運的是，當時來守我的不是喬治。」

湯普森說：「那是另一個一切感覺都很棒的日子，我整個晚上都有很舒服的出手空間，帕楚利亞（Zaza Pachulia）幹髒活讓我取得空檔，事情也在格林（Draymond Green）掌握之中，他引導我們能傳導順暢，柯瑞和杜蘭特也讓我避開許多防守壓力。」

此外，巴哈馬男籃靠著NBA三劍客亮眼表現，晉級奧運資格賽第二階段。巴哈馬籃協主席霍頓（Eugene Horton）還透露，打算找勇士隊湯普森助拳。

巴哈馬擁有太陽隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）、太陽老將葛登（Eric Gordon），及溜馬隊射手希爾德（Buddy Hield）。

霍頓還期待湯普森能加入巴哈馬隊，因為他的父親出生於巴哈馬。

勇士 柯瑞 NBA

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