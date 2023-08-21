我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州公校假期仍無春節 華人憤怒 不排除發動抗議

申請名校研究所 過來人籲早立志、早準備

男籃世界盃／愛德華茲34分領軍 美國熱身賽險勝德國

中央社／台北21日電
愛德華茲（右）全場攻下34分。（Getty Images）
愛德華茲（右）全場攻下34分。（Getty Images）

美國男籃20日在世界盃熱身賽最終戰對上德國險些踢到鐵板，幸好靠著愛德華茲（Anthony Edwards）全場攻下34分，幫助美國隊克服最多16分的落後差距，終場以99：91擊敗德國，維持熱身賽5戰全勝。

美國隊預計20日傍晚離開阿布達比，前往菲律賓馬尼拉備戰8月25日開幕的世界盃男籃賽。美國隊今年預賽和希臘、紐西蘭、約旦同組，將於美東時間8月26日早上8時40分首戰紐西蘭。

美國隊在之前的4場熱身賽平均勝對手超過20分，但20日遇到人高馬大的德國隊卻陷入苦戰，不但開賽後就一直處於落後局面，第3節還一度落後達全場最多的16分。

幸好美國隊靠著愛德華茲帶頭反撲，他全場20投11中、攻下34分，攻守兩端都幫助美國隊打出一波18：0攻勢，德國隊則長達6分鐘都沒能得分，讓美國隊驚險逆轉獲勝。

今年夏天愛德華茲和美國職籃NBA明尼蘇達灰狼簽下5年2.6億美元的頂級合約，20日立刻展現出他的價值。ESPN報導，愛德華茲在賽後受訪時說：「天啊，這真的太有趣了，我們一度落後16分，能克服這樣的逆境實在很令人振奮。」

除了愛德華茲外，替補控球後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場也攻下18分，其中17分是在下半場追分時得到的，完全補上先發後衛布朗森（Jalen Brunson）低迷的表現。

儘管美國隊在世界盃前的熱身賽5戰全勝，但ESPN還是點出美國隊的最大問題，就是身材不足。

ESPN報導，美國隊雖然速度快、球員多功能，但全隊僅傑克森（Jaren Jackson Jr.）1名大個子。以20日對上德國的鋒線群平均身高達209公分為例，就讓美國隊難以抗衡，全場團隊籃板以35：46落後德國，二次得分美國隊也以7：21大幅落後，這點在世界盃遇到歐洲列強時將是一大隱憂。

德國 世界盃 哈利

上一則

女足世界盃／西班牙1：0擊退英格蘭 首度奪后冠 舉國歡騰

下一則

NBA／談三節轟60分代表作 湯普森：幸好那晚不是喬治守我

延伸閱讀

涉嫌在德國遊樂場刺死男子 2名美國士兵被捕

涉嫌在德國遊樂場刺死男子 2名美國士兵被捕
習近平加強威脅犯台 德國經濟顧問籲趁早遠離中國

習近平加強威脅犯台 德國經濟顧問籲趁早遠離中國
世界盃男籃／布朗森9投全中 美國熱身賽勝西班牙

世界盃男籃／布朗森9投全中 美國熱身賽勝西班牙
庇護客露宿街頭 市府挨批違法

庇護客露宿街頭 市府挨批違法

熱門新聞

美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
轉戰美國表現依舊搶眼的梅西，傳聞沙烏地阿拉伯仍在嘗試挖角他。（路透）

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

2023-08-19 02:40
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

2023-08-20 00:11
歐尼爾。（路透）

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億元合約

2023-08-17 18:45
澳洲女足隊綽號「瑪蒂達」(Matildas)，是女足世界盃期間澳洲隨處可見的加油標語。(歐新社)

女足世界盃／讓足球從冷門變全民話題 誰是「瑪蒂達」？

2023-08-14 07:47
圖為英格蘭隊15日在練球。（Getty Images）

女足世界盃／冠軍賽前瞻 足球會「回家」嗎？

2023-08-19 20:57

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高