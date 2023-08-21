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男籃世界盃／愛德華熱身賽狂轟34分 柯爾：他就是美國隊領袖

聯合新聞網／ 即時報導
愛德華。(Getty Images)
愛德華。(Getty Images)

美國男籃今天和德國進行世界盃熱身賽，雖一度陷入16分落後，但末節展開大反撲，打出一波18：0的攻勢，最終以99：91打敗德國，熱身賽5戰全勝。

灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）全場20投11中，狂轟34分。賽後總教練柯爾（Steve Kerr）直接稱他是美國隊領袖，「毫無疑問他就是那個人，他自己知道這點，現在球隊知道了，我認為球迷也看到了。他相信自己是球場上最好的球員，他是一位充滿活力的年輕球員，正迅速成長。」

美國隊將前往菲律賓馬尼拉備戰8月25日開幕的世界盃男籃賽。美國隊今年預賽和希臘、紐西蘭、約旦同組。柯爾表示，「我們要去馬尼拉了，儘管還有很多進步的空間。我們對自己充滿信心，球員們會互相溝通，他們真的很喜歡彼此，他們打得很好且會奮戰到底，這是一個巨大的進步。」

愛德華也獲得許多NBA球星吹捧，湖人隊詹姆斯（LeBron James）發文表示，「蟻人正在大殺四方，那個男孩很冷酷。」塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）預言，「蟻人今年將迎來爆發。」傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）則寫道，「蟻人今年將被納入討論」、「他就是收視率」。

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