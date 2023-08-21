我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

NBA／不解哈登堅決離開76人 米勒：安比德不是MVP嗎？

體育新聞組／即時報導
哈登(左)執意要離開76人。（Getty Images）
哈登(左)執意要離開76人。（Getty Images）

哈登（James Harden）休賽季提出交易申請，卻和76人球團陷入僵局，如今76人確定終止哈登交易談判，將哈登留在原隊，而哈登方也祭出強硬手段，不只宣告缺席訓練營，更在中國的宣傳行程中大罵總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，如此不惜徹底撕破臉也要離開球隊的態度也引起不少球迷熱議。

哈登與76人陣營的關係看起來似乎已覆水難收，最主要原因在於莫雷仍把76人視作爭冠級別的球隊，不想要在交易中折損球隊戰力，只願接受能讓陣容升級的包裹。

但問題在於，既然76人是一支穩定的季後賽球隊，上賽季戰績也高居東區第三，並非與冠軍可能性絕緣，為何尚未嘗過歐布萊恩金盃滋味的哈登會堅持想離開？溜馬傳奇「大嘴」米勒（Reggie Miller）對此也深感疑惑。「安比德（Joel Embiid）是上賽季的MVP對吧？你有聽過任何球員說不想跟MVP打球的嗎？誰會不想跟MVP並肩作戰？」

米勒說：「這種感覺很難想像，好比穆雷（Jamal Murray）說不想跟約柯奇（Nikola Jokic）打球、米道頓（Khris Middleton）不想跟安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）搭檔、熱火時期的韋德（Dwyane Wade）想逃離前一年才拿MVP的詹姆斯（LeBron James）」。

隨著哈登與76人之間的關係越來越緊張，留給76人的爭冠窗口恐怕正不斷縮小，也傳出有不少潛在球隊比起哈登，更專注在鎖定安比德的未來動向。

季後賽

上一則

網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

下一則

場邊人語／紅襪力取 洋基氣虛

延伸閱讀

直播帶貨1萬支紅酒5秒賣光 哈登樂得翻跟斗

直播帶貨1萬支紅酒5秒賣光 哈登樂得翻跟斗
NBA／哈登開戰76人 安比德、塔克力挺

NBA／哈登開戰76人 安比德、塔克力挺
NBA／哈登在中國直播帶貨還翻跟斗 魔獸又邀他赴台打球

NBA／哈登在中國直播帶貨還翻跟斗 魔獸又邀他赴台打球
NBA／哈登撕破臉 轟76人總管莫雷「騙子」

NBA／哈登撕破臉 轟76人總管莫雷「騙子」

熱門新聞

美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
轉戰美國表現依舊搶眼的梅西，傳聞沙烏地阿拉伯仍在嘗試挖角他。（路透）

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

2023-08-19 02:40
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

2023-08-20 00:11
歐尼爾。（路透）

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億元合約

2023-08-17 18:45
澳洲女足隊綽號「瑪蒂達」(Matildas)，是女足世界盃期間澳洲隨處可見的加油標語。(歐新社)

女足世界盃／讓足球從冷門變全民話題 誰是「瑪蒂達」？

2023-08-14 07:47
圖為英格蘭隊15日在練球。（Getty Images）

女足世界盃／冠軍賽前瞻 足球會「回家」嗎？

2023-08-19 20:57

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥