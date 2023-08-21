我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

NBA／太陽新3巨頭 里拉德讚：怪物級別

體育新聞組／ 綜合報導
里拉德認為太陽全新的三巨頭火力很可觀。（路透資料照片）
里拉德認為太陽全新的三巨頭火力很可觀。（路透資料照片）

太陽繼上季中交易來「死神」杜蘭特（Kevin Durant）後，休賽季持續發動大交易，以老牌控衛保羅（Chris Paul）為首的包裹交易來了巫師一哥比爾（Bradley Beal），與杜蘭特、布克（Devin Booker）組成聯盟首屈一指的進攻組合，可觀的火力也讓目前仍在等待交易的里拉德（Damian Lillard）直呼，太陽新賽季能贏下很多球賽。

太陽新組成的三巨頭都曾有過場均27分起跳的賽季，無論是持球、無球都破壞力十足，堪稱是隨插即用的進攻兵器，就連2018年狀元郎艾頓（Deandre Ayton）都要落居球隊進攻第四選擇。雖然太陽依舊有缺乏控球後衛、輪替深度不足的隱憂，但外界都認為這三名得分好手在季後賽戰場能讓對手防不勝防。

拓荒者球星里拉德這個休賽季終於放下「忠誠」包袱，決定要轉戰他隊構建爭冠陣容，近期受訪時也談到太陽星光熠熠的全新陣容。

里拉德說：「比爾、布克、杜蘭特絕對是怪物三人組，觀看他們的比賽肯定充滿樂趣，他們的目標是贏球，而且會贏得很多比賽。」

里拉德也認為，太陽三巨頭的打球風格並不互斥，三人都是投、傳、切的好手，十分看好他們在場上的化學效應，「他們這種等級的球星，自然會找到方法連上線，他們如果成功串連，我並不會感到驚訝，但重要的是能共同努力取勝。」

季後賽

上一則

塞納河大腸菌污染 巴黎奧運鐵人三項測試改兩項

下一則

女足世界盃／西班牙1：0擊退英格蘭 首度奪后冠 舉國歡騰

延伸閱讀

女足世界盃／頒獎台上激吻球員 西班牙足協主席被罵翻

女足世界盃／頒獎台上激吻球員 西班牙足協主席被罵翻
墜200公尺懸崖…秘魯安地斯山區巴士衝出山區公路 至少奪13命

墜200公尺懸崖…秘魯安地斯山區巴士衝出山區公路 至少奪13命
NBA／與格林當年衝突後 杜蘭特：開始自我封閉

NBA／與格林當年衝突後 杜蘭特：開始自我封閉
NBA／一開始以為是跟布克互換 比爾直呼交易太瘋狂

NBA／一開始以為是跟布克互換 比爾直呼交易太瘋狂

熱門新聞

美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
轉戰美國表現依舊搶眼的梅西，傳聞沙烏地阿拉伯仍在嘗試挖角他。（路透）

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

2023-08-19 02:40
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

2023-08-20 00:11
歐尼爾。（路透）

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億元合約

2023-08-17 18:45
澳洲女足隊綽號「瑪蒂達」(Matildas)，是女足世界盃期間澳洲隨處可見的加油標語。(歐新社)

女足世界盃／讓足球從冷門變全民話題 誰是「瑪蒂達」？

2023-08-14 07:47
圖為英格蘭隊15日在練球。（Getty Images）

女足世界盃／冠軍賽前瞻 足球會「回家」嗎？

2023-08-19 20:57

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥