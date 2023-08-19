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NBA／新賽程出爐 狀元溫班亞瑪首秀挑戰獨行俠唐西奇

體育新聞組／ 綜合報導
狀元溫班亞瑪首秀對獨行俠。（Getty Images）
狀元溫班亞瑪首秀對獨行俠。（Getty Images）

NBA公布2023-24年賽季完整賽程，開幕戰和聖誕大戰與先前爆料相同，馬刺隊首戰則在10月25日展開，備受矚目的新科狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有望在當天迎來生涯首秀。

開幕戰時間為10月24日，由衛冕軍金塊在主場迎戰去年西區冠軍賽的對手湖人，屆時金塊也會領取冠軍戒指。第2戰則是太陽作客勇士，資深控衛保羅（Chris Paul）轉隊首戰就要對決老東家，同時是杜蘭特（Kevin Durant）2019年離開勇士後，首度在勇士主場打球。

馬刺則在25日在主場迎戰由唐西奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠，這將是眾所注目的選秀狀元溫班亞瑪在NBA正賽首秀。溫班亞瑪對決米勒的「狀元vs.榜眼」戲碼，則將在1月12日由黃蜂作客馬刺主場。同一天還有史上首對在選秀會前五順位入選的湯普森雙胞胎(Amen Thompson與Ausar Thompson），要在火箭與活賽的比賽中上演兄弟鬩牆。

至於今年的「聖誕大戰」則安排5場比賽，分別是公鹿對尼克、76人對熱火、塞爾蒂克對湖人、獨行俠對太陽、勇士對金塊。其他值得關注的比賽還有12月19日灰熊作客鵜鶘，預計是莫蘭特（Ja Morant）禁賽結束後首戰。1月27日76人作客金塊，安比德（Joel Embiid）和約柯奇（Nikola Jokic）兩大頂尖長人新賽季首度對決。2月29日熱火作客金塊，會是上季冠軍組合狹路相逢。

而年度盛典明星賽將在2024年2月18日舉行，地點為溜馬隊主場。例行賽最後一天是4月14日，全聯盟30隊都會出賽。附加賽則在4月16日到19日進行，季後賽緊接在4月20日開打，總冠軍賽G1預計是6月6日。

新賽季30隊只有80場例行賽，不是過往的82場。剩下2場將取決於11月初新賽制「季中錦標賽」比賽情況。

勇士 馬刺 湖人

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