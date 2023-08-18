我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

NBA／新賽季完整賽程公布 狀元溫班亞瑪首秀對獨行俠

聯合新聞網／綜合報導
溫班亞瑪首秀對獨行俠。(Getty Images)
溫班亞瑪首秀對獨行俠。(Getty Images)

NBA今天公布2023-24年賽季完整賽程，開幕戰和聖誕大戰與先前爆料相同，馬刺隊首戰則在美東時間10月25日展開，備受矚目的新科狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有望在當天迎來生涯首秀。

開幕戰時間為10月24日晚間7時半，由衛冕軍金塊在主場迎戰去年西區冠軍賽的對手湖人，屆時金塊也會領取冠軍戒指。第二戰則是10時太陽作客勇士，資深控衛保羅（Chris Paul）轉隊首戰就要對決老東家，同時是杜蘭特（Kevin Durant）2019年離開勇士後，首度在勇士主場打球。

馬刺則在25日晚間9時半在主場迎戰由唐西奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠，這將是眾所注目的選秀狀元溫班亞瑪在NBA正賽首秀。溫班亞瑪對決米勒的「狀元vs.榜眼」戲碼，則將在1月12日由黃蜂作客馬刺主場。同一天還有史上首對在選秀會前五順位入選的湯普森雙胞胎(（Amen Thompson與Ausar Thompson），要在火箭與活賽的比賽中上演兄弟鬩牆。

至於今年的「聖誕大戰」則安排五場比賽，分別是公鹿對尼克、76人對熱火、塞爾蒂克對湖人、獨行俠對太陽、勇士對金塊。其他值得關注的比賽還有12月19日灰熊作客鵜鶘，預計是莫蘭特（Ja Morant）禁賽結束後首戰。1月27日76人作客金塊，安比德（Joel Embiid）和約柯奇（Nikola Jokic）兩大頂尖長人新賽季首度對決。2月29日熱火作客金塊，會是上季冠軍組合狹路相逢。

莫蘭特復出首戰對鵜鶘。(Getty Images)
莫蘭特復出首戰對鵜鶘。(Getty Images)

而年度盛典明星賽將在2024年2月18日舉行，地點為溜馬隊主場。例行賽最後一天是4月14日，全聯盟30隊都會出賽。附加賽則在4月16日到19日進行，季後賽緊接在4月20日開打，總冠軍賽G1預計是6月6日。

新賽季30隊只有80場例行賽，不是過往的82場。剩下兩場將取決於11月初新賽制「季中錦標賽」比賽情況。

勇士 馬刺 湖人

上一則

MLB／大谷42轟出爐 還差歐森1轟 穩居美聯全壘打王

延伸閱讀

NBA／字母哥要改踢足球？沙國豪門希拉爾已做好球衣歡迎

NBA／字母哥要改踢足球？沙國豪門希拉爾已做好球衣歡迎
NBA／哈登開戰76人 安比德、塔克力挺

NBA／哈登開戰76人 安比德、塔克力挺
NBA／曝灰熊球員愛說垃圾話 里夫斯：打敗他們感覺很爽

NBA／曝灰熊球員愛說垃圾話 里夫斯：打敗他們感覺很爽
NBA／唐西奇愈來愈大隻 傳獨行俠新賽季要他減肥

NBA／唐西奇愈來愈大隻 傳獨行俠新賽季要他減肥

熱門新聞

澳洲女足隊綽號「瑪蒂達」(Matildas)，是女足世界盃期間澳洲隨處可見的加油標語。(歐新社)

女足世界盃／讓足球從冷門變全民話題 誰是「瑪蒂達」？

2023-08-14 07:47
日本女足在本屆世界盃中，成為唯一晉級到16強之後的亞洲球隊。(新華社)

女足世界盃／踢倒西班牙、曾奪冠 日本為何成為亞洲獨秀？

2023-08-12 04:45
英格蘭女足15日訓練畫面。(路透)

女足世界盃／瑞典vs澳洲搶銅牌 西班牙vs英格蘭爭各自首冠

2023-08-17 22:20
著名賭徒出書揭露高球名將米克森在30年間下注運動賭博逾10億元。(美聯社)

高球名將米克森 被爆玩博彩30年下注逾10億

2023-08-11 21:38
柯瑞認證「蟻人」愛德華（圖）是他舉辦的訓練營中看過最特別的球員。（Getty Images）

NBA／柯瑞訓練營人才輩出 認證最特別是「蟻人」愛德華

2023-08-11 08:44
英格蘭女足15日訓練畫面。(路透)

女足世界盃／英格蘭vs.澳洲 讓足球回家還是冠軍留在家

2023-08-15 08:27

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下