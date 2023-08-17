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NBA／字母哥要改踢足球？沙國豪門希拉爾已做好球衣歡迎

聯合新聞網／即時報導
安戴托昆波(右)曬出自己與內馬爾(左)合照。 （取材自X平台）
安戴托昆波(右)曬出自己與內馬爾(左)合照。 （取材自X平台）

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）非常熱愛足球運動，他先前向沙國足球豪門希拉爾隊（Al Hilal）喊話簽下他，如今希拉爾真的準備好專屬球衣，安戴托昆波也幽默回應。

上個月有消息傳出，希拉爾開給法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）1年7.7億美元的合約。安戴托昆波當時在推特喊話，「希拉爾隊你可以簽我，我看起來像姆巴佩」。

今天稍早希拉爾官方秀出安戴托昆波的球衣並表示，「歡迎安戴托昆波加入我們的大家庭。」顯然安戴托昆波不可能轉行，不過他在個人推特附上自己和希拉爾球星內馬爾（Neymar）的合照，並開玩笑寫道，「沙國聯賽最佳二人組。」

值得一提的是，安戴托昆波有投資的美國足球聯賽（MLS）納許維爾俱樂部，他先前曾預言會在納許維爾和梅西（Lionel Messi）見面，如今梅西真的率隊闖進美墨聯賽盃決賽，對手正好是納許維爾俱樂部，他有望到場和梅西相見歡。

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