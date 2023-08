NBA／字母哥要改踢足球？沙國豪門希拉爾已做好球衣歡迎

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)非常熱愛足球 運動,他先前向沙國足球豪門希拉爾隊(Al Hilal)喊話簽下他,如今希拉爾真的準備好專屬球衣,安戴托昆波也幽默回應。

上個月有消息傳出,希拉爾開給法國足球巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)1年7.7億美元的合約。安戴托昆波當時在推特 喊話,「希拉爾隊你可以簽我,我看起來像姆巴佩」。

今天稍早希拉爾官方秀出安戴托昆波的球衣並表示,「歡迎安戴托昆波加入我們的大家庭。」顯然安戴托昆波不可能轉行,不過他在個人推特附上自己和希拉爾球星內馬爾(Neymar)的合照,並開玩笑寫道,「沙國聯賽最佳二人組。」

