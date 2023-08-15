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NBA／同為「賣我」專業戶 厄文挺哈登：莫雷該為不誠實負責

聯合新聞網／綜合報導
哈登(右)尋求交易未果，昔日隊友厄文(左)跳出來聲援他。(路透)
哈登(右)尋求交易未果，昔日隊友厄文(左)跳出來聲援他。(路透)

整個休賽季鬧得沸沸揚揚的哈登（James Harden）交易案最終雷聲大、雨點小，在76人宣告停止交易談判後暫時告一段落。然而，哈登早已向76人申請交易，甚至為此執行球員選擇權，沒想到最終轉隊無果，他也氣得公開嗆總管莫雷（Daryl Morey）是騙子。同是「賣我」專業戶的籃網前隊友厄文（Kyrie Irving）也跳出來聲援，指責莫雷在過程中不夠誠實。

哈登早在兩個月前就向76人提出不想再為費城效力，甚至還指定家鄉快艇為下家，下季要繼續披上76人球衣的機率看似不可能。但據傳總管莫雷視76人為冠軍球隊，不願做出任何讓球隊吃虧的交易，開出來的報價都高到難以匹配，不像是被動賣球星的球隊。

由於報價高到無人出價，76人也以此為由宣告終止所有與哈登有關的交易。這點讓哈登陣營感到相當不滿，認為莫雷言而無信、占盡便宜，隨即宣告將不出席季前訓練營。哈登更徹底與莫雷撕破臉，在昨日的中國行途中大罵莫雷是騙子。

生涯曾在騎士、籃網兩度申請交易的厄文，堪稱是「賣我」界的前輩，對於此事自然也力挺同為勞方的哈登。厄文轉推ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的推文，並表示哈登爭取自己的權益並沒有錯。「沃納羅斯基你覺得哈登只是在抱怨嗎？或者他只是在要求莫雷為這個夏天合約談判上的不誠實和不透明負責？」

然而，莫雷心意已決，面對哈登的怒嗆仍不為所動，堅持要拿回冠軍級別的包裹才願意放人，「哈登人生」恐怕還要繼續上演好一段時間。

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