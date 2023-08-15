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NBA／曝灰熊球員愛說垃圾話 里夫斯：打敗他們感覺很爽

聯合新聞網 / 即時報導
里夫斯(左)。(路透)
里夫斯(左)。(路透)

湖人隊上賽季以第7種子進入季後賽，結果在首輪淘汰掉第2種子灰熊隊。湖人「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）近日受訪時坦言打贏灰熊很爽，因為灰熊球員太愛噴垃圾話。

里夫斯近日在《Full Send》節目暢談上季在球場發生的趣事，主持人詢問他是否愛講垃圾話，里夫斯表示不喜歡，並透露灰熊球員很愛說，「老實說，曼斐斯（灰熊）整隊都在噴垃圾話，在季後賽打敗他們的感覺真好。大家都知道我們都是成年人，不能隨便污辱人。」

灰熊近年成為西區強權，不過陣中主將莫蘭特（Ja Morant）因持槍風波，重創個人及團隊形象。原本就惡名昭彰的防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks），上季屢次針對湖人巨星詹姆斯（LeBron James），使灰熊隊多了許多黑粉。

休賽季莫蘭特再度亮槍，新賽季禁賽25場。布魯克斯（Dillon Brooks）也離開灰熊，以4年8000萬美元價碼加盟火箭。灰熊後來參與三方交易，送出瓊斯（Tyus Jones）和兩個首輪籤，得到2021-22年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart），下賽季將呈現新樣貌。

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