NBA名人堂典禮…加索感性謝小布 帕克取笑鄧肯

加索（圖）領獎時提到已故戰友布萊恩，並表達對他的感謝。（Getty Images）

NBA名人堂頒獎典禮13日舉行，西班牙傳奇球星加索（Pau Gasol）領獎時再度提到已故戰友布萊恩（Kobe Bryant），表達對這位好友的感謝。

加索效力湖人 時，聯手布萊恩奪下2座冠軍，兩人私下關係也非常好。2020年布萊恩和女兒吉安娜（Gianna）因直升機失事不幸去世，加索當下馬上回到美國，陪伴布萊恩的家人。

加索領獎時回憶當他被交易到湖人後，布萊恩對他的幫助，「他教我如何在最高水準舞台贏球，他向我展示優秀球員需要多麼努力，需具備什麼心態，需做出承諾及成為領袖的意義。」

加索最後感性地說：「兄弟如果沒有你，我不可能在這。我最希望的就是你和吉安娜今天能和我們在一起，我想念你們，也愛你們，謝謝。」

此外，馬刺 隊「法國小跑車」帕克（Tony Parker）在頒獎典禮上開老戰友鄧肯（Tim Duncan）玩笑，使現場氣氛相當歡樂。

帕克在領獎感言中提到，「我想大家都知道這件事，但我想再說一遍。我菜鳥年時，鄧肯沒有和我說過話，當我這麼說時，有人以為我瘋了，但鄧肯確實不喜歡法國人，不喜歡我的法國口音。直到我和裴頓（Gary Payton）對戰後，他才開口說一些話。」

帕克也提到鄧肯的眼睛有超能力，「他從不用說話的方式來要球，他就只是看著我，當你只有19歲，來自法國，鄧肯這樣看著你時，這是非常可怕的事。」

「德國 坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）則分享，生涯與不少明星球員搭檔過，但他心中最佳的隊友莫過於另一名名人堂球星奈許（Steve Nash）。在名人堂典禮上，諾維茨基也特地向這名多年好友致意，他表示自己很珍惜攜手度過的時光，也很感激奈許把他的比賽帶到另一個層級。