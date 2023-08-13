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NBA／曾打敗熱火三巨頭奪冠 諾維茨基仍讚韋德史上前二後衛

聯合新聞網／ 即時報導
諾維茨基(左)和韋德(右)一同成為本屆名人堂新成員。（Getty Images）
諾維茨基(左)和韋德(右)一同成為本屆名人堂新成員。（Getty Images）

諾維茨基（Dirk Nowitzki）和韋德（Dwyane Wade）兩人都在今年正式成為NBA名人堂的一員，他們所身處的獨行俠及熱火在2011年總冠軍戰的對戰依舊為球迷們津津樂道，被認為是經典冠軍戰之一。近期諾維茨基在受訪談到這名老對手時給予極高評價，讚譽他在聯盟歷史後衛中可以排名前二。

2011的總冠軍戰是熱火集結「三巨頭」的第一年，沒想到諾維茨基率領的獨行俠卻扮演攔路虎，以4：2擊敗熱火取得總冠軍。這座總冠軍讓熱火三巨頭備受打擊，而諾維茨基以「單核」之姿奪冠也讓他的歷史評價水漲船高，被球迷譽為最純總冠軍。

近日諾維茨基在採訪時談到韋德這名攜手進入名人堂的宿敵，他提到過去彼此之間有些嫌隙，但如今兩人都早已釋懷。「很顯然，我們經歷了許多，彼此對戰有輸有贏，但最終他成為歷史最佳球員之一，所以很榮幸能和他一同入選。」

諾維茨基說：「前段時間我們還一起坐下來吃飯，包含我們的家人，我們聊了很多，我想現在更多的是對彼此尊重。我知道在我們的生涯中有點摩擦，但最終你不可能和所有曾一起在最高殿堂競爭的對手都成為朋友，事情就是如此。」

諾維茨基對於韋德的高評價不只如此，他讚揚韋德是歷史前二後衛，對於自己的生涯有莫大影響。諾維茨基說：「他是歷史上最棒的後衛前兩名，他督促並驅使後來的我變得更好、變成更好的球員。」

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