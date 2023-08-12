NBA／76人承諾交易卻收手不賣 哈登預計缺席訓練營

76人隊表示將停止所有關於哈登的交易談判，哈登新賽季有很高機會續留。(美聯社)

76人隊明星後衛哈登（James Harden）這個暑假的處境可說是峰迴路轉，早在選秀前就向母隊76人申請交易的哈登不只遲遲盼不到新的交易球隊，今76人又傳出停止所有關於哈登的交易討論，此舉幾乎確定哈登要續披76人球衣開季。為此，哈登陣營迅速表態不願再為費城 打球，也將不參與季前訓練營。

這個暑假的「哈登人生」早早就上演，他在選秀前一夜就已執行球員選項，並向76人喊出「賣我」，身為土生土長洛杉磯 人的他也表態想被交易至快艇 隊。沒想到在自由市場開市後，76人並沒有積極兜售哈登，據傳76人對哈登的交易要價「高到難以匹配」，隨著各隊逐漸補齊人手，可行的交易選項也不斷縮減。

根據外媒指出，儘管哈登去意已決，但76人總管莫雷（Daryl Morey）並不想放棄哈登與安比德（Joel Embiid）這組搭檔的未來可能性，轉而想說服哈登留下來續拚，在今天也向其他球隊宣告「不賣了」。

這個休賽季76人曾定期跟哈登想去的快艇談判，但最終仍沒有達成協議，身為季後賽競爭者的76人自然不想做出影響冠軍可能性的交易，也相信有哈登的他們會是爭冠勁旅，接下來將持續尋求與哈登的合作。

然而，哈登方顯然是不領情，也不願意再為76人出戰任何一場比賽。在76人正式宣告收手後，哈登旋即傳出將缺席季前的球隊訓練營，值得一提的是，上一名76人球星這麼做正好就是交易哈登來的籌碼西蒙斯（Ben Simmons）。