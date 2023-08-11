籃球／世界盃又少一球星 字母哥膝傷不代表希臘出賽

安戴托昆波不代表希臘隊出征世界盃男籃賽。(美聯社)

即將在月底開打的世界盃 男籃賽，近來不斷傳出球星退賽的消息，其中公鹿隊2屆年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天就在個人社群上宣布，由於膝蓋傷勢將確定不會代表希臘出征世界盃。

曾在2014年與2019年兩度披上世界盃希臘國家隊戰袍的安戴托昆波，是史上首位帶著當年度NBA 例行賽MVP頭銜參加世界盃的球員，當年他代表希臘出賽5場繳出平均14.8分、8.8籃板、2.4助攻與2.4抄截的全能成績單，只可惜最終希臘仍是以第11名作收，在當時也飽受希臘當地媒體的批評。

不過去年8月安戴托昆波再度披上國家隊戰袍為希臘出征世界盃資格賽，也展現了他對於國家隊的高度認同感，並且在出戰塞爾維亞的比賽中單場猛轟40分創下個人在國家隊的得分新高。

但在今年NBA賽季結束後，安戴托昆波也進行了膝蓋手術，儘管一度傳出仍有機會代表希臘出戰世界盃，不過在缺席多場友誼賽後，他也在今天宣布確定不會參與今年世界盃。

「經過過去幾個月的努力以及與醫療人員的會面討論，很明顯我還沒有達到參加世界盃的水平。」安戴托昆波在個人社群上宣布無緣世界盃的消息，「這對我來說並不是一個選擇，而是我唯一的選項，確保我能夠回到我職業生涯迄今努力達到的水平，這是個令人失望的結果，但也是我與醫療團隊一起做出的決定。」

今年世錦賽希臘與美國隊分在同組，兩隊也預計在下周進行一場熱身賽，同組的還包括約旦與紐西蘭，加上今年世界盃也攸關明年巴黎奧運 參賽門票，對於少了安戴托昆波的希臘來說，可說是產生不小的影響。

不過對於還不曾站上奧運舞台的安戴托昆波來說，他也還不想放棄這個夢想，「我會繼續鞭策自己，為下一次自己的名字被叫到時做好準備，我個人和團隊的最終目標就是取得2024奧運的參賽資格，屆時再度代表我的國家出賽將會是一種榮耀。」