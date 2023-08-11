我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

NBA／昔MSN連線 史陶德邁爾、馬里安登太陽名人堂

體育新聞組／綜合報導
史陶德邁爾（左）、奈許（中）、馬里安（右）。（取材自X平台）
史陶德邁爾（左）、奈許（中）、馬里安（右）。（取材自X平台）

太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）親自宣布，昔日「MSN」連線的兩名球星史陶德邁爾（Amare Stoudemire）與馬里安（Shawn Marion），將入主球隊名人堂（Ring of Honor），並退休兩人的球衣。

2004年傳奇球星奈許（Steve Nash）重返鳳凰城，在時任太陽總教練丹東尼（Mike D'Antoni）的帶領下，攜手史陶德邁爾及馬里昂將跑轟戰術發揚光大，席捲聯盟。不過太陽始終無法打進冠軍賽，2008年MSN連線瓦解，馬里安被交易到熱火，換回傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）；史陶德邁爾2010年轉戰尼克，奈許則在2012年加盟湖人

奈許2015年就進入太陽名人堂，如今伊許比亞成為太陽新老闆，史陶德邁爾和馬里安終於等到入主球隊名人堂的機會。

伊許比亞在聲明中表示，「很榮幸在即將到來的球季，將史陶德麥爾和馬里安引進我們的名人堂。這兩位球員對太陽帶來不可思議的影響，我為能退休他們球衣，並表揚他們為我們球隊、球迷及籃球運動所做的一切感到自豪。」

陶德 退休 湖人

上一則

場邊人語／男籃搶盃 積極準備

下一則

NBA／湖人該為詹姆斯立雕像？ 里夫斯：他夠格

延伸閱讀

NBA／兒子心臟毛病 詹姆斯赴明州最好醫學中心求助

NBA／兒子心臟毛病 詹姆斯赴明州最好醫學中心求助
NBA／評詹姆斯是「最偉大球員」里夫斯：他夠格擁有雕像

NBA／評詹姆斯是「最偉大球員」里夫斯：他夠格擁有雕像
MLB／張育成遭紅襪DFA 教頭點出這優點：會有球隊喜歡

MLB／張育成遭紅襪DFA 教頭點出這優點：會有球隊喜歡
NBA／柯瑞告誡打球「不能不動」 記者趁機酸3球星

NBA／柯瑞告誡打球「不能不動」 記者趁機酸3球星

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
圖為日前日本隊慶祝贏了挪威。（歐新社）

女足世界盃／冠軍應該是日本的了？8強唯一奪冠過球隊

2023-08-09 08:25
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自YouTube@ESPN）

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

2023-08-06 14:08
霍華德。(本報資料照片)

NBA／魔獸發文 不後悔毀掉詹皇和Kobe09年對決機會

2023-08-04 23:59
西班牙10日在8強戰踢走荷蘭。圖為西班牙前鋒Salma Paralluelo（紅衣者）踢進致勝關鍵球。（路透）

女足世界盃／8強淘汰賽程表 西班牙2：1荷蘭 延長賽中分勝負

2023-08-10 23:47

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦