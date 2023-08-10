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NBA／評詹姆斯是「最偉大球員」里夫斯：他夠格擁有雕像

聯合新聞網 / 即時報導
里夫斯力挺自家老大哥，認為湖人應該替他建造雕像。(Getty Images)
里夫斯力挺自家老大哥，認為湖人應該替他建造雕像。(Getty Images)

湖人休賽季留下「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves），他曾多次透露與陣中球星詹姆斯（LeBron James）的好交情，今日他力挺自家老大哥，認為湖人應該替他建造雕像。

湖人過去會替陣中有重大貢獻的球星豎立雕像，其中有5位湖人傳奇球星入列，包括韋斯特（Jerry West）、貝勒（Elgin Baylor）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）與歐尼爾（Shaquille O'Neal），此外還有湖人傳奇播報員賀恩（Chick Hearn）。最新人選則是要在明年8月8日揭幕已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）和他的女兒吉安娜（Gianna Bryant）的雕像。

里夫斯接受運動畫報《Sports Illustrated》採訪時表示，詹姆斯是有史以來最偉大的球員，絕對值得擁有一座雕像。他的理由是在詹姆到來之前，湖人隊不是贏球隊伍，但在他加盟之後馬上贏得總冠軍，因此力挺詹姆斯擠身湖人傳奇之列。

而另名湖人名宿渥錫（James Worthy）也認為詹姆斯夠格，「當你有像詹姆斯這樣的球員，他在湖人打破了賈霸的歷史得分記錄，並且作為湖人球員贏得一座冠軍，你不得不承認他有資格在洛杉磯獲得一座雕像。」

在詹姆斯加盟湖人前，湖人隊前次拿下冠軍得追溯到2010年，當時靠著布萊恩（Kobe Bryant）和加索（Pau Gasol）的組合殺進冠軍戰。但詹姆斯加盟湖人的第二個球季，就與戴維斯（Anthony Davis）一起替湖人拿下總冠軍，並拿下生涯第4次的總冠軍賽MVP，也讓許多球員認為詹姆斯值得這份榮耀。

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