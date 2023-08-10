NBA／柯瑞告誡打球「不能不動」 記者趁機酸3球星

柯瑞分享跑位的重要性，名記者藉機開酸三位球星。（路透資料照片）

NBA勇士 隊球星柯瑞 （Stephen Curry）擁有頂級無球跑位能力，總是讓防守者疲於奔命。他近日舉辦籃球訓練營，向球員們分享經驗時，強調跑位的重要性。

柯瑞在訓練營除了指導學員球技外，還分享打球的觀念，他強調溝通很重要，「老實說，我覺得我是場上最大聲的人，這是重點，我們需要每個人都發聲，尤其是當你試圖帶領一支球隊時，如果你說話，人們就會跟隨。」

另外，柯瑞也告訴學員不要「站著不動卻一直要球」，這是籃球場上最懦弱且沒用的舉動，他指出進攻有很多選擇，「包含幫隊友擋人、各方向空手切入及拉開空間。」

「The Ringer」記者歐康納（Kevin O'Connor）藉此開酸老鷹隊楊恩（Trae Young）、76人隊哈登（James Harden）、獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic），希望他們能向柯瑞學習。

此外，勇士隊在簽下薩里奇（Dario Saric）後，陣中已有13份保障合約，還有2個空缺可使用。根據「The Athletic」知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士將在未來兩周試訓多名球員。

這份名單包含2名舊將貝茲摩（Kent Bazemore）及塔斯卡諾-安德森（Juan Toscano-Anderson），另外還有後衛威特斯（Dion Waiters）、前鋒史奈爾（Tony Snell）、長人吉爾斯（Harry Giles）及後衛柏克（Trey Burke）。