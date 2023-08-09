NBA／步入湖人傳奇行列 明年8.8將揭幕布萊恩與女兒雕像

湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩逝世三周年。(取材自湖人X平台)

湖人 過去會替陣中有重大貢獻的球星豎立雕像，已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）也勢必會加入前輩的行列。近期球隊終於開始動作，將替布萊恩和他的女兒安娜（Gianna Bryant）打造雕像，日子挑在明年8月8日。

湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）早在3年前布萊恩意外逝世時就表示，將會替他建立雕像，不過直到近期才確定日期，為了紀念這名湖人傳奇，球隊特地選在明年8月8日，就是為了致敬布萊恩過去身披的背號8號。

根據每日郵報的報導指出，布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也有參與其中，但不確定將由哪位藝術家負責該計畫。

湖人主場「Crypto.com Arena」外的明星廣場共有10組銅像，其中有5位湖人傳奇球星入列，包括韋斯特（Jerry West）、貝勒（Elgin Baylor）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）及新加入的歐尼爾（Shaquille O'Neal），此外還有湖人傳奇播報員賀恩（Chick Hearn）。