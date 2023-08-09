我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

拜登投資禁令 短期衝擊中國 長期恐有這現象

NBA／步入湖人傳奇行列 明年8.8將揭幕布萊恩與女兒雕像

聯合新聞網／即時報導
湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩逝世三周年。(取材自湖人X平台)
湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩逝世三周年。(取材自湖人X平台)

湖人過去會替陣中有重大貢獻的球星豎立雕像，已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）也勢必會加入前輩的行列。近期球隊終於開始動作，將替布萊恩和他的女兒安娜（Gianna Bryant）打造雕像，日子挑在明年8月8日。

湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）早在3年前布萊恩意外逝世時就表示，將會替他建立雕像，不過直到近期才確定日期，為了紀念這名湖人傳奇，球隊特地選在明年8月8日，就是為了致敬布萊恩過去身披的背號8號。

根據每日郵報的報導指出，布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也有參與其中，但不確定將由哪位藝術家負責該計畫。

湖人主場「Crypto.com Arena」外的明星廣場共有10組銅像，其中有5位湖人傳奇球星入列，包括韋斯特（Jerry West）、貝勒（Elgin Baylor）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）及新加入的歐尼爾（Shaquille O'Neal），此外還有湖人傳奇播報員賀恩（Chick Hearn）。

湖人

上一則

女足世界盃／冠軍應該是日本的了？8強唯一奪冠過球隊

下一則

MLB／轉費城人主場首秀 羅倫森124球飆隊史第14場無安打賽

延伸閱讀

相愛8年如夫妻 珊卓布拉克男友漸凍症去世

相愛8年如夫妻 珊卓布拉克男友漸凍症去世
情同夫妻…珊卓布拉克交往8年攝影師男友 驚傳漸凍症去世

情同夫妻…珊卓布拉克交往8年攝影師男友 驚傳漸凍症去世
NBA／談布萊恩、詹姆斯私下差別 羅素：Kobe沒和我說過話

NBA／談布萊恩、詹姆斯私下差別 羅素：Kobe沒和我說過話
泰勒絲不忘當年交情 舞台上激動擁抱布萊恩6歲女

泰勒絲不忘當年交情 舞台上激動擁抱布萊恩6歲女

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自YouTube@ESPN）

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

2023-08-06 14:08
圖為日前日本隊慶祝贏了挪威。（歐新社）

女足世界盃／冠軍應該是日本的了？8強唯一奪冠過球隊

2023-08-09 08:25
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35
谷愛凌5月拿下榮膺勞倫斯最佳極限運動員獎。(新華社)

谷愛凌曝史丹福有兩位室友「每天睡10個小時」變難了

2023-08-03 03:27

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品