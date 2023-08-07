NBA／哈登歷史地位大於韋德？前球星發言遭網友吐槽

韋德(左)和哈登。(美聯社)

生涯曾效力過老鷹、灰狼、溜馬、塞爾蒂克、灰狼等隊的提格（Jeff Teague），先前在比較哈登（James Harden）和韋德（Dwyane Wade）的歷史地位時，直言哈登的排名更加靠前。

「哈登可以輕鬆給你一場38分11助攻的比賽，巔峰時期的韋德也可以得到36分5助攻這種數據，但哈登是在33、34歲的時候做到，這很瘋狂。」提格說。

就個人累積數據來看，哈登確實是比韋德更耀眼一些，然而當後者亮出3枚冠軍戒指和1座總冠軍賽 MVP時，兩人的排名之爭似乎已經可以宣告落幕。

但提格並不這麼認為，他指出，「哈登只是沒有冠軍戒指，外界就把他排的很低或者戰成平手。我認為冠軍戒指不重要，當我去公園的時候，我看到一些小孩子會像哈登一樣打球，但我真的沒有看到他們模仿韋德。」

提格雖然闡明自己的觀點，但多數網友顯然不買單，紛紛留言嘲諷。「哈登不會防守也沒有領導能力，在接頭打鬥牛確實不需要這些，所以孩子們會更像哈登。」、「我在公園打球打得像一坨屎，然後我說我打得像提格。」、「所以提格你是希望孩子們球打得愈來愈爛？」、「這大概是我聽過最白癡的發言。」