我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雨洪水 周一恐重返紐約

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

NBA／哈登歷史地位大於韋德？前球星發言遭網友吐槽

記者蔡佳霖／綜合外電報導
韋德(左)和哈登。(美聯社)
韋德(左)和哈登。(美聯社)

生涯曾效力過老鷹、灰狼、溜馬、塞爾蒂克、灰狼等隊的提格（Jeff Teague），先前在比較哈登（James Harden）和韋德（Dwyane Wade）的歷史地位時，直言哈登的排名更加靠前。

「哈登可以輕鬆給你一場38分11助攻的比賽，巔峰時期的韋德也可以得到36分5助攻這種數據，但哈登是在33、34歲的時候做到，這很瘋狂。」提格說。

就個人累積數據來看，哈登確實是比韋德更耀眼一些，然而當後者亮出3枚冠軍戒指和1座總冠軍賽MVP時，兩人的排名之爭似乎已經可以宣告落幕。

但提格並不這麼認為，他指出，「哈登只是沒有冠軍戒指，外界就把他排的很低或者戰成平手。我認為冠軍戒指不重要，當我去公園的時候，我看到一些小孩子會像哈登一樣打球，但我真的沒有看到他們模仿韋德。」

提格雖然闡明自己的觀點，但多數網友顯然不買單，紛紛留言嘲諷。「哈登不會防守也沒有領導能力，在接頭打鬥牛確實不需要這些，所以孩子們會更像哈登。」、「我在公園打球打得像一坨屎，然後我說我打得像提格。」、「所以提格你是希望孩子們球打得愈來愈爛？」、「這大概是我聽過最白癡的發言。」

總冠軍賽

上一則

女足世界盃／16強淘汰賽程表 英格蘭PK戰勝出 晉級8強

延伸閱讀

NBA／哈登甩76人 T-Mac直言「看不懂」

NBA／哈登甩76人 T-Mac直言「看不懂」
NBA／76人有爭冠條件 T-Mac：哈登申請交易毫無道理

NBA／76人有爭冠條件 T-Mac：哈登申請交易毫無道理
染指逾200病人…紐約婦科名醫性侵案 料重判四個20年

染指逾200病人…紐約婦科名醫性侵案 料重判四個20年
NBA／哈登推特移除76人球員介紹 若未被交易仍會出席訓練營

NBA／哈登推特移除76人球員介紹 若未被交易仍會出席訓練營

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自YouTube@ESPN）

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

2023-08-06 14:08

超人氣

更多 >
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕
好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜