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NBA／魯比歐拋震撼彈 心理健康因素暫停籃球生涯

記者蔡佳霖／綜合外電報導
32歲的魯比歐決定暫停職業生涯。(美聯社)
32歲的魯比歐決定暫停職業生涯。(美聯社)

現年32歲的騎士控衛魯比歐（Ricky Rubio），今天發表聲明表示自己正面臨心理健康問題，決定暫時停止籃球生涯。

「我決定停止我的職業生涯，照顧好我的心理健康。我想感謝來自西班牙國家隊的支持，感謝他們理解我的決定。我會希望並要求尊重我的個人隱私，如此一來我才能去面對這樣的時刻，能夠在適當的時機提供更多的訊息。」魯比歐說道。

針對魯比歐突如其來的決定，騎士總管奧特曼（Koby Altman）也表達尊重之意。「我們得到了通知，魯比歐將會暫停輝煌的籃球生涯，專助於處理他的心理健康問題。我們可以理解這是一個艱難的決定，在尊重他的同時，我們也會提供一切所需要的支持。」

青年時期就已經成名的魯比歐，俊俏的外型和充滿靈性的球風，讓他當年被賦予籃球金童的美名，不管是在NBA賽場還是國際賽，魯比爾幾乎都堪稱主力。上屆世界盃，他更帶領西班牙在不被看好下奪冠，個人也拿到MVP，幫助西班牙在世界籃球排名超越美國，躍居第一。

魯比歐原本將會隨著西班牙踏上世界盃的衛冕之旅，不過礙於心理健康方面的因素，他在本週已經離開在馬德里的訓練營，也沒有參加西班牙週六和委內瑞拉的首場熱身賽。

目前魯比歐和騎士還剩下兩年1250萬美元的合約，他生涯先後效力灰狼、爵士、太陽、騎士等隊，不過卻在2021-22賽季遭逢前十字韌帶撕裂重傷，僅出賽34場，上季也只有打了33場比賽。

在得知魯比歐暫停籃球生涯的消息後，隊友米契爾（Donovan Mitchell）也回應予以祝福：「與你同在，我的兄弟！」

心理健康 世界盃 NBA

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