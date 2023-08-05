又續約3年 傳戴維斯1.86億元再當湖人

戴維斯與湖人續約3年 。（路透）

洛杉磯湖人 隊將留下AD戴維斯（Anthony Davis）直至2027-28賽季。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，戴維斯4日簽署了一份為期3年、最高價值1.86億美元的續約合同留在湖人隊。

30歲的戴維斯在2020年與湖人隊簽訂為期5年、價值1.89億美元的合約，目前還剩2年，合約金額約為8400萬美元。該合約將持續到2024- 25賽季。戴維斯新的3年續約將於該球季結束後生效，讓他在洛杉磯度過2027-28賽季。

4日是戴維斯符合續約資格的第一天，湖人隊立即與他完成新合約。最新續約合同將在3個賽季中平均向戴維斯支付6200萬美元，這使其成為NBA 史上金額最高的續約合同之一。

自從2019-20賽季之前加盟湖人隊以來，戴維斯表現為場均24.6分和10.1個籃板。在贏得2019-20賽季NBA總冠軍過程中發揮重要作用，在21場季後賽中場均得到27.2分。

當他健康時，戴維斯和詹姆斯（LeBron James）的表現是NBA頂級的二人組合。然而，自從加盟湖人隊以來，戴維斯傷病不斷；在2020-21賽季只打了36場，在2021-22賽季則打了40場。