我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

前國安顧問波頓：若川普2024當選總統 美國將退出北約

又續約3年 傳戴維斯1.86億元再當湖人

體育新聞組／綜合報導
戴維斯與湖人續約3年 。（路透）
戴維斯與湖人續約3年 。（路透）

洛杉磯湖人隊將留下AD戴維斯（Anthony Davis）直至2027-28賽季。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，戴維斯4日簽署了一份為期3年、最高價值1.86億美元的續約合同留在湖人隊。

30歲的戴維斯在2020年與湖人隊簽訂為期5年、價值1.89億美元的合約，目前還剩2年，合約金額約為8400萬美元。該合約將持續到2024- 25賽季。戴維斯新的3年續約將於該球季結束後生效，讓他在洛杉磯度過2027-28賽季。

4日是戴維斯符合續約資格的第一天，湖人隊立即與他完成新合約。最新續約合同將在3個賽季中平均向戴維斯支付6200萬美元，這使其成為NBA史上金額最高的續約合同之一。

自從2019-20賽季之前加盟湖人隊以來，戴維斯表現為場均24.6分和10.1個籃板。在贏得2019-20賽季NBA總冠軍過程中發揮重要作用，在21場季後賽中場均得到27.2分。

當他健康時，戴維斯和詹姆斯（LeBron James）的表現是NBA頂級的二人組合。然而，自從加盟湖人隊以來，戴維斯傷病不斷；在2020-21賽季只打了36場，在2021-22賽季則打了40場。

湖人 NBA 洛杉磯

上一則

場邊人語／車城虎投 費城駐守

下一則

女足世界盃／16強出列 美國驚險晉級 仍被看好3連霸

延伸閱讀

心臟病是頭號殺手 50歲開始「護心」不嫌遲 首要講究壓力管理

心臟病是頭號殺手 50歲開始「護心」不嫌遲 首要講究壓力管理
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
NBA／健康問題成一大變數 傳湖人不願提前續約戴維斯

NBA／健康問題成一大變數 傳湖人不願提前續約戴維斯
你有多「不幸」？ 戴維斯加大招生採「社經劣勢量表」 多校或跟進

你有多「不幸」？ 戴維斯加大招生採「社經劣勢量表」 多校或跟進

熱門新聞

中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35
谷愛凌5月拿下榮膺勞倫斯最佳極限運動員獎。(新華社)

谷愛凌曝史丹福有兩位室友「每天睡10個小時」變難了

2023-08-03 03:27
索馬利亞女將參加田徑100公尺，以超過21秒成績完賽讓人傻眼，開跑後就一路墊底。 (影片截圖)

世大運百米跑21秒81超慢 索馬利亞女將怎麼參賽的？

2023-08-03 02:47

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟