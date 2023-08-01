我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市垃圾需裝密封容器新規 商家褒貶不一

管控電單車 紐約市議員提徵稅、考照、需買保險

NBA／布朗年均薪破6千萬元 稅後實領不足一半

記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗簽下破紀錄的天價合約。(Getty Images)
布朗簽下破紀錄的天價合約。(Getty Images)

布朗（Jaylen Brown）日前和塞爾蒂克達成提前續約協議，雙方簽下5年3.04億美元的超頂級合約，寫下NBA史上最大合約紀錄。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）也透露了布朗這份合約的細節，合約將從2024-25年賽季開始執行，每年年薪依序為5236萬8085美元、5655萬7532美元、6074萬6979美元、6493萬6425美元、6912萬5872美元。

儘管平均年薪超過6000萬美元的天價，不過就有媒體直言，在扣除掉所有稅收之後，布朗實質能領到的年薪卻是不到一半。

布朗的帳面平均年薪為6080萬美元，其中聯邦稅就直接扣掉2250萬美元，NBA第三方託管費用為600萬美元；經紀人費用180萬美元；聯邦社會保險醫療保健稅和醫療保險費用是140萬美元；傑出運動員稅為180萬美元 麻州州稅則有270萬美元。

總計下來一共要被扣掉3620萬美元，實際收入僅剩下2460萬美元。

對這些高收入族群來說，薪水直接只剩50%實屬正常範圍，在某些稅率更重的州，例如加州，球員實際能領到的錢就更少了。好比勇士當家球星柯瑞，他只能夠拿到44%左右的薪水，多倫多暴龍的球員更只有41%；若是在德州，球員大概可以拿到53%的薪水，差距也很可觀。

醫療保險 NBA 加州

上一則

女足世界盃／美荷爭奪小組第1出線 葡萄牙扮攔路虎

下一則

女足世界盃／美國0比0踢平葡萄牙 驚險晉級16強

延伸閱讀

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？
NBA／簽完破紀錄合約 布朗喊話：波士頓復甦「非裔華爾街」

NBA／簽完破紀錄合約 布朗喊話：波士頓復甦「非裔華爾街」
NBA／史上最高薪 布朗5年3億續穿綠衫

NBA／史上最高薪 布朗5年3億續穿綠衫
NBA史上最高薪 布朗將與塞爾蒂克簽5年3.04億大約

NBA史上最高薪 布朗將與塞爾蒂克簽5年3.04億大約

熱門新聞

中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，令許多網友表示不值，認為布朗不會左手運球，憑甚麼拿到這麼多錢。(路透)

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

2023-07-27 08:27
布朗尼。（路透）

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

2023-07-25 22:14
圖為美國隊22日預賽首戰越南，以3：0擊敗越南開出紅盤。(路透)

女足世界盃／美國1：1荷蘭 淨勝球優勢暫居小組第1

2023-07-26 23:04
2023女子世界盃足球賽D組賽事，中國以1比0擊敗海地。（美聯社）

女足世界盃／中國1比0踢倒海地奪小組賽首勝

2023-07-28 10:41
詹姆斯(左)一直希望能與兒子布朗尼(右)在NBA賽場上一起出賽。(美聯社)

「詹皇」兒子布朗尼練習時心搏停止 緊急送醫

2023-07-25 11:59

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了