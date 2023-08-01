我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／美國0比0踢平葡萄牙 驚險晉級16強

紐約市垃圾需裝密封容器新規 商家褒貶不一

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

聯合新聞網 / 即時報導
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

「惡漢」巴克利（Charles Barkley）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）兩人交情長達近30年。但近年來卻關係破裂。巴克利坦言自己已經好一陣子沒有跟喬丹說過話，也對與喬丹破冰感到不樂觀。近期巴克利在受訪時談及此事，無奈表示自己身為喬丹最好的朋友及名球評，本就該不諱言指出喬丹的錯誤。

喬丹在球員時期立下許多豐功偉業，生涯榮譽無懈可擊。然而在接手黃蜂後評價卻有180度大翻轉，在擔任老闆的13年「喬丹時代」，球隊竟然只打過兩次季後賽，近6個賽季都無緣擠進前8種子。此外，喬丹的選人眼光也飽受質疑，期間數次獲得樂透籤但成效不彰，僅出產過小鮑爾（LaMelo Ball）和華克（Kemba Walker）兩名全明星。

身為名球評的巴克利當然看不下去好友的糟糕的經營方針，直腸子的他曾公開批評喬丹不是一個合格的管理者，也稱喬丹身邊的人都是群馬屁精，只會迎合喬丹，根本不敢給他真正有幫助的建議。這個言論引起以自尊心聞名的喬丹不滿，也讓雙方關係逐漸惡化，時至今日都還沒解開心結。

巴克利在近期受訪談到自己當時的言論，他表示喬丹不能接受人批評他的決策團隊，而他的決策團隊也沒人能攔住他。「喬丹不同意我說的一些話，於是就斷絕了友情」，巴克利說，「我說他身邊沒有足夠的人願意跟他說『不』，他對此很生氣，也沒再跟我說過話。」

巴克利也表示對於公私分明感到不後悔，一旦身為球評的自己發言雙標，那麼往後說出來的話就會大打折扣。「我會做好我的工作，如果我批評其他相同處境的人，但卻拒絕評論我最好的朋友，那我將失去我的可信度。」

喬丹 鮑爾 季後賽

上一則

女足世界盃／美國0比0踢平葡萄牙 驚險晉級16強

下一則

MLB／大谷翔平身高187公分哥哥曝光 網：不像但也是帥哥

延伸閱讀

NBA／喬丹確定30億元售出黃蜂 尼克老闆唯一投反對票

NBA／喬丹確定30億元售出黃蜂 尼克老闆唯一投反對票
NBA／看誰的生涯高光合輯最熱血？杜蘭特：喬丹和厄文

NBA／看誰的生涯高光合輯最熱血？杜蘭特：喬丹和厄文
NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷
NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

熱門新聞

中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，令許多網友表示不值，認為布朗不會左手運球，憑甚麼拿到這麼多錢。(路透)

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

2023-07-27 08:27
布朗尼。（路透）

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

2023-07-25 22:14
圖為美國隊22日預賽首戰越南，以3：0擊敗越南開出紅盤。(路透)

女足世界盃／美國1：1荷蘭 淨勝球優勢暫居小組第1

2023-07-26 23:04
2023女子世界盃足球賽D組賽事，中國以1比0擊敗海地。（美聯社）

女足世界盃／中國1比0踢倒海地奪小組賽首勝

2023-07-28 10:41
詹姆斯(左)一直希望能與兒子布朗尼(右)在NBA賽場上一起出賽。(美聯社)

「詹皇」兒子布朗尼練習時心搏停止 緊急送醫

2023-07-25 11:59

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了