NBA／誰是最佳射手？柯瑞：除了我之外就是艾倫

柯瑞（左）表示，在排除自己的情況下，他認為艾倫是史上最佳射手。（路透資料照片）

勇士 當家球星柯瑞 （Stephen Curry）近日在接受採訪時被問到「誰是史上最佳射手？」這個話題時，他表示在不包括自己的情況下，他會選擇艾倫（Ray Allen）。

對於這個問題，柯瑞一開始還笑著說我知道是我，之後他露出苦惱的表情並說道：「如果不是我的話，我會選擇艾倫。他的投籃機制和姿態，對於投籃所付出的心力，和生涯中那些投進的關鍵球。」

在被柯瑞全面突破之前，艾倫分別保有例行賽和季後賽 最多三分球紀錄。

另一方面，柯瑞也提到他心中最好的防守悍將。「我有3個人選，分別是哈勒戴（Jrue Holiday）、艾倫（Tony Allen）和亞泰斯特（Ron Artest）。只要他們在場上，他們就能箝滅你的進攻狀態，讓你感到難受。」

「我沒有和亞泰斯特有太多交手機會，但他擁有我所看過最強壯的手臂，一旦球暴露在他防守的範圍內，他就會用力把球拍掉，直接抄走。」

至於被問到誰是歷史上最佳球員，柯瑞認為每個人心中都有他的「GOAT」。「我不是很喜歡這種沒有正確答案的問題，你很難去把不同時代的人拉進來比較。」