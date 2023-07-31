NBA／華盛頓續約黃蜂談判陷入僵局 傳騎士有意爭取

華盛頓至今仍在尋求一份續約。(路透)

眼看自由市場開啟後已經過了將近一個月，黃蜂悍將華盛頓（P.J. Washington）的新合約卻還是遲遲沒有著落。知名記者史坦（Marc Stein）也提到，華盛頓和黃蜂的談判似乎也陷入僵局。

「在合約推進方面，情況可說是異常安靜；隨著8月即將來臨，你真的不得不去懷疑華盛頓是否會接受合格報價（Qualifying Offer）。」史坦說。

先前報導指出，黃蜂在和華盛頓的合約談判中存在若干分歧，倘若雙方無法解決，華盛頓將會選擇接受合格報價，尋求在明年夏天成為完全自由球員。另一方面，也有消息透露，騎士對於華盛頓感興趣，期望能夠藉此補強鋒線戰力。

華盛頓上季出賽73場是生涯新高，場均得到15.7分，同樣也是生涯最佳表現，另外還有4.9籃板2.4助攻1.1阻攻0.9抄截的表現。值得一提的是，他每場可以投進2顆三分球，也是4年來新高。

除了華盛頓外，家暴 案官司纏身的布里吉斯（Miles Bridges）也和球隊簽下一份「合格報價（Qualifying Offer）」價值790萬美元。據悉，布里吉斯也在續約談判中與球團存在不少分歧。