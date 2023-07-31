NBA／與格林當年衝突後 杜蘭特：開始自我封閉

杜蘭特坦言，與格林的衝突成了雙方分道揚鑣的導火線。（Getty Images）

昔日轉戰灣區 組成不可一世「宇宙勇」的杜蘭特（Kevin Durant），在挑戰3連霸失利後，最終選擇離開勇士 加入籃網，他與格林（Draymond Green）之間的衝突成了分道揚鑣的關鍵因素。近日，杜蘭特在一檔節目中也坦言，他和格林在對快艇 一戰的板凳席爭吵是一大轉折點。

這場風波是出現在2018年11月13日勇士與快艇的比賽最後時刻，儘管杜蘭特不斷要球，但格林還是決定持球推進，結果發生要命失誤，最終導致勇士在延長賽落敗。杜蘭特對此感到十分不滿，兩人口角從板凳席延續到休息室，格林也因言語過激遭球團禁賽處分，鑄下了雙方的心結。

「當時我準備去搶籃板，他衝過來把球拿走。我以為他運到前場之後會把球傳給我，但是他的選擇讓我很震驚。（格林當時運球突破然後發生失誤）」杜蘭特說。

「我對他說，你到底是在做什麼？他之前從來沒有有過類似這樣的事情，這讓我感到很疑惑，板凳席上的每個人也是同樣困惑。然後我們回到板凳席上，我聽到他在吼叫。他對我說的那些話，真的讓我很訝異。」

杜蘭特承認，在這起內部衝突發生之後，他開始封閉自己。「在這件事情之後，我開始把自己孤立起來。因為我感覺到球隊裡面沒有任何人願意認真去討論這件事，大家都避而不談。我的想法是，我們可以把事情講開，重新翻頁，我們可以認真談談這件事，但不要什麼都不說，因為這是攸關勇士王朝的一個重要時刻。」

值得注意的是，杜蘭特和格林曾在2021年針對這場風波提出看法，兩人皆認為衝突後續產生的效應和高層處理不當有直接關係。兩人也直言當初只要把話講開就沒事了，但高層的介入和避談反而是讓氣氛變得更詭異。