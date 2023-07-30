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NBA／調整最佳體態備戰世界盃 唐西奇首擔任國家隊隊長

聯合新聞網 / 即時報導
唐西奇成為本屆世界盃斯洛維尼亞隊長。（美聯社）
唐西奇成為本屆世界盃斯洛維尼亞隊長。（美聯社）

獨行俠王牌唐西奇（Luka Doncic）積極備戰八月開打的籃球世界盃，從休賽季剛開始就傳出不斷針對體態進行訓練，近期的訓練照也可以看出整個人「輕盈」了不少。從行動展現爭冠雄心的他，也獲任命為本屆斯洛維尼亞國家隊長，是他職業生涯首次。

唐西奇場上表現無庸置疑，但進入職業後不斷增加的體重讓他的體態控制受到不少球迷的質疑。這個休賽季唐西奇似乎下定決心要減重，一方面是為了維持賽季末的體力並減少防守壓力，另一方面是為了迎戰世界盃，近期唐西奇釋出的訓練照也讓網友紛紛驚呼手臂線條跟腹肌都明顯不少。

唐西奇的瘦身計畫也受到證實，母隊獨行俠時時追蹤唐西奇的體重數字，希望他在開季前體重能低於104公斤；斯洛維尼亞籃協主席艾賈維奇（Matej Erjavec）則驚嘆自己是第一次看見唐西奇如此瘋狂訓練。唐西奇顯然也很滿意自己的訓練成果，在近期受訪時大力稱讚體能教練：「我今年感覺很好，體能教練不斷督促我，他值得讚賞。」

斯洛維尼亞上屆世界盃遺憾缺席，今年力圖能一雪前恥，唐西奇的領導氣質和至今展現的決心也讓他獲選為本屆世界盃隊長，是他職業生涯首次，正式從國家隊一哥晉身為國家隊長。

世界盃 減重

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